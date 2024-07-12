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Украина. Премьер лига
12 июля 2024, 11:02 | Обновлено 12 июля 2024, 11:03
2666
2

Экс-защитник сборной Украины встретился с Тимошенко. Пойдет в политику?

Николай Морозюк отрицает наличие политических амбиций

12 июля 2024, 11:02 | Обновлено 12 июля 2024, 11:03
2666
2
Экс-защитник сборной Украины встретился с Тимошенко. Пойдет в политику?
Николай Морозюк и Юлия Тимошенко

Бывший защитник национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Николай Морозюк рассказал о встрече с Юлией Тимошенко и поделился планами на будущее.

– Николай, видели вчера ваше фото с Юлией Тимошенко. Что это была за встреча?

– Это была товарищеская встреча.

– Так Вы что, пошли в политику?

– Нет, в политику я не пошел. С Юлией Владимировной – это была частично запланированная, частично спонтанная встреча, на которой мы присутствовали с моими друзьями. Я даже не понял, откуда это фото появилось в интернете.

– Так что это была за встреча?

– У меня нет четкого ответа, поэтому я не знаю, как вам ответить. Пока что нечего говорить. Возможно, в дальнейшей перспективе планы какие-то и есть, но как оно будет пока трудно сказать. Юлия Владимировна – это опытный человек, который многое увидел в политике. Она делилась с нами своим жизненным опытом, рассказывала, как не повторять ее ошибки.

– Что Вам самое интересное запомнилось из разговора с Тимошенко?

– Все было интересно, конкретно чего-то выделять не буду, больше выделю ее – Юлию Владимировну как личность, у нее энергетика сильной и мудрой женщины. Я впервые с ней пересекся в таком формате за круглым столом, раньше виделись только на футбольных направлениях, здоровались и все.

– Это был какой-то тренинг, который проводила Тимошенко?

– Если описывать в общем, то да, это был частный тренинг для молодых амбициозных людей.

– Это был платный тренинг?

– Конечно, бесплатный. Встречу организовали люди, которые имеют непосредственный контакт с Юлией Владимировной. Я получил хороший и незабываемый опыт.

– Кто-то был на встрече еще из футболистов?

– Нет, только я.

– Чем Вы хотите заниматься в будущем: быть политиком, тренером, менеджером, бизнесменом или овладеть какой-то другой профессией?

– Трудно сказать, чем именно, но точно скажу, что тренерства в планах нет, как и тесного отношения к футболу. Футбол всегда будет пересекаться со мной, но связывать свою жизнь с ним, как с профессией, я не буду. Я планирую развивать себя в других направлениях, а где именно – покажет время. Просто после футбольной жизни надо многому учиться и перенимать опыт успешных людей, таких, как Юлия Владимировна. Сейчас я занимаюсь сбором информации на будущее. Меня интересуют разные направления, но в них есть много общего.

– Если Тимошенко пригласит вас вступить в ее политическую партию, согласитесь?

– Сейчас скажу, что нет, потому что пока нет планов быть на таком уровне политики, как и работать в каком-то футбольном клубе. Но аппетит приходит во время еды. Все постепенно.

– Если Тимошенко будет баллотироваться на президента Украины, будете голосовать за нее?

– Вот когда придет время выборов, тогда и спросите. Я на счет этого еще не думал. Сейчас у меня голова забита другим. Хочется, чтобы Украина как можно быстрее победила, наступил мир и мы все дожили до выборов.

В январе 2024 года Николай Морозюк стал игроком медийной команды львовского «Руха».

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Николай Морозюк Юлия Тимошенко политика Динамо Киев
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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odiniznashih
Яке їхало, таку й здибало.
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C.Пеклов
підтримую Микола!Юля єдина,хто може підняти Україну,з нинішніх можновладців.
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