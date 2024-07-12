Ливерпуль и Ман Сити нацелились на звезду сборной Украины. И это не Довбик

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

Авторитетное испанское издание Sport.es подтвердило интерес «Ливерпуля» к Лунину и отметило, что английский гранд готов приобрести украинца, даже если Алиссон останется в клубе, ведь ожидает, что Андрей может стать будущей заменой бразильца и готов уже навязать ему борьбу за место в основном составе.

Агент Лунина Жорже Мендеш изучает различные варианты продолжения карьеры для Лунина. Sport.es отмечает, что кроме «Ливерпуля» на украинца нацелились «Манчестер Сити», «Бавария», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».