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  4. Ливерпуль и Ман Сити нацелились на звезду сборной Украины. И это не Довбик
Испания
12 июля 2024, 11:02 |
3804
6

Ливерпуль и Ман Сити нацелились на звезду сборной Украины. И это не Довбик

У Андрея Лунина есть множество вариантов продолжения карьеры

12 июля 2024, 11:02 |
3804
6
Ливерпуль и Ман Сити нацелились на звезду сборной Украины. И это не Довбик
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

Авторитетное испанское издание Sport.es подтвердило интерес «Ливерпуля» к Лунину и отметило, что английский гранд готов приобрести украинца, даже если Алиссон останется в клубе, ведь ожидает, что Андрей может стать будущей заменой бразильца и готов уже навязать ему борьбу за место в основном составе.

Агент Лунина Жорже Мендеш изучает различные варианты продолжения карьеры для Лунина. Sport.es отмечает, что кроме «Ливерпуля» на украинца нацелились «Манчестер Сити», «Бавария», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».

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Дмитро Олійник Источник: Sport.es
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Комментарии 6
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Умник
То о чем было понятно сразу.
1 игра не положит крест на карьере игрока.
А голкипер это прежде всего надежность на дистанции.
Так вот 60-70% трофея лч это Андрея.
С сити он вытянул реал.
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+3
ortomir
А в збірній України є зірки?
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0
varo
Лунтік залишаєтся знов на банці, досить фантазувати)))
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0
vh
Можливо він в збірній провалився через стан справ у клубі. 
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0
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Роман Роизин
Только не в Ливерпуль.  Нам этот дырявый не нужен
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-3
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