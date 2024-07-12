Черноморец потребовал у тренера Александрии 140 тысяч грн

Одесский «Черноморец» требовал у тренера «Александрии» Алексея Антонова 140 тысяч гривен, сообщает ТаТоТаке.

Дело в том, что в течение сезона 2023/24 38-летний специалист работал в тренерском штабе «моряков» и параллельно получал диплом PRO. Расходы на обучение Алексея тогда взял на себя «Черноморец».

В июле 2024 года Антонов покинул Одессу и стал помощником Руслана Ротаня в «Александрии». После этого «Черноморец», который хотел, чтобы Алексей заменил Григорчука на посту главного тренера команды, попросил Антонова вернуть деньги за обучение.

По информации источника, бывший игрок национальной сборной Украины согласился выплатить клубу эту сумму.

Ранее сообщалось, что «Черноморец» может арендовать 7 футболистов юношеской команды «Шахтера».