«Я думал, что умру». Лунин поделился тем, что произошло перед финалом ЛЧ
Украинский вратарь «Реала» не знает, сыграл бы против «Боруссии», если бы не болезнь
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин поделился тем, что произошло перед финальным матчем Лиги чемпионов 2023/24 против дортмундской «Боруссии».
– Когда Вы поняли, что не сыграете в финале Лиги чемпионов?
– У меня была высокая температура, очень сильная... Мне было очень плохо в течение двух дней, я думал, что умру. На третий день мне стало лучше, и я захотел потренироваться с командой. Я пошел к Вальдебебасу, но они сделали тест и сказали, что я заразен. Из соображений безопасности меня не пустили, но, к счастью, в конце концов я смог быть на финале ЛЧ, размяться с командой, побыть на скамейке запасных, отпраздновать на поле Я бы хотел не проходить через это, а готовиться к финалу вместе с товарищами по команде и иметь возможность сыграть в финале, потому что пройти весь этот длинный, тяжелый путь и не сыграть...
– Наверное, было очень неприятно думать о том, что ты не выйдешь на финал?
– Не тогда, когда я был очень болен. Я был спокоен, потому что думал, что когда болезнь пройдет, я смогу тренироваться. Это нормально, когда тебя нет 2 дня и ты тренируешься за 4 дня перед игрой, но когда мне сказали, что я должен оставаться дома...
– Ты действительно думаешь, что сыграл бы, если бы не болезнь?
– Не знаю, Анчелотти мне ничего не говорил, потому что его там не было. Можете спросить у тренера.
Ранее Андрей Лунин рассказал о своем состоянии после ошибок на Евро-2024.
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