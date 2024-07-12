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Лига чемпионов
12 июля 2024, 09:43 | Обновлено 12 июля 2024, 09:53
1872
3

«Я думал, что умру». Лунин поделился тем, что произошло перед финалом ЛЧ

Украинский вратарь «Реала» не знает, сыграл бы против «Боруссии», если бы не болезнь

12 июля 2024, 09:43 | Обновлено 12 июля 2024, 09:53
1872
3
«Я думал, что умру». Лунин поделился тем, что произошло перед финалом ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин поделился тем, что произошло перед финальным матчем Лиги чемпионов 2023/24 против дортмундской «Боруссии».

– Когда Вы поняли, что не сыграете в финале Лиги чемпионов?

– У меня была высокая температура, очень сильная... Мне было очень плохо в течение двух дней, я думал, что умру. На третий день мне стало лучше, и я захотел потренироваться с командой. Я пошел к Вальдебебасу, но они сделали тест и сказали, что я заразен. Из соображений безопасности меня не пустили, но, к счастью, в конце концов я смог быть на финале ЛЧ, размяться с командой, побыть на скамейке запасных, отпраздновать на поле Я бы хотел не проходить через это, а готовиться к финалу вместе с товарищами по команде и иметь возможность сыграть в финале, потому что пройти весь этот длинный, тяжелый путь и не сыграть...

– Наверное, было очень неприятно думать о том, что ты не выйдешь на финал?

– Не тогда, когда я был очень болен. Я был спокоен, потому что думал, что когда болезнь пройдет, я смогу тренироваться. Это нормально, когда тебя нет 2 дня и ты тренируешься за 4 дня перед игрой, но когда мне сказали, что я должен оставаться дома...

– Ты действительно думаешь, что сыграл бы, если бы не болезнь?

– Не знаю, Анчелотти мне ничего не говорил, потому что его там не было. Можете спросить у тренера.

Ранее Андрей Лунин рассказал о своем состоянии после ошибок на Евро-2024.

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Андрей Лунин Реал Мадрид болезнь Лига чемпионов Боруссия Дортмунд Боруссия Д - Реал
Дмитро Вербинський Источник: Marca
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Комментарии 3
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Xvalenok03
Это конечно личное, но если начали обсуждать его болезнь, то могли бы сказать чем переболел - орз, ангина, грипп, ковид?
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