Стало известно интересное условие аренды Франьича в Шахтер

Во вторник, 9 июля 2024 года, донецкий «Шахтер» объявил о подписании хорватского опорного полузащитника немецкого «Вольфсубрга» Бартола Франьича.

Переход 24-летнего футболиста состоялся на правах годичной аренды с опцией последующего выкупа. Как сообщает ТаТоТаке, эта аренда является для «горняков» бесплатной.

Также отмечается, что в «Шахтере» не считают Бартола Франьича заменой Тарасу Степаненко в опорной зоне. В донецком клубе рассчитывают на хорвата как на конкурента для Николая Матвиенко на позиции левого центрального защитника.