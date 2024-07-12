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Украина. Премьер лига
12 июля 2024, 07:52 |
1425
1

Стало известно интересное условие аренды Франьича в Шахтер

Донецкий клуб не будет платить за переход футболиста

12 июля 2024, 07:52 |
1425
1
Стало известно интересное условие аренды Франьича в Шахтер
ФК Шахтер. Бартол Франьич

Во вторник, 9 июля 2024 года, донецкий «Шахтер» объявил о подписании хорватского опорного полузащитника немецкого «Вольфсубрга» Бартола Франьича.

Переход 24-летнего футболиста состоялся на правах годичной аренды с опцией последующего выкупа. Как сообщает ТаТоТаке, эта аренда является для «горняков» бесплатной.

Также отмечается, что в «Шахтере» не считают Бартола Франьича заменой Тарасу Степаненко в опорной зоне. В донецком клубе рассчитывают на хорвата как на конкурента для Николая Матвиенко на позиции левого центрального защитника.

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ТаТоТаке трансферы Вольфсбург чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига трансферы Бундеслиги трансферы УПЛ Бартол Франьич
Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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Dfs2262ar
Нашо такий шлак взагалі брати?
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