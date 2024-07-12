Не Ибица и Мальдивы. Лунин рассказал, как отдохнул после провала на Евро
Украинский вратарь «Реала» посвящает все свободное время семье
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин рассказал, как провел летний отпуск.
– Что Вы делаете здесь, в Мадриде, если только что завершили участие в чемпионате Европы? Вы не в отпуске?
– Немного так, немного так. Я несколько дней ничего не делал, был на пляже с семьей, немного отключился. Но сейчас я здесь.
– В чем заключалось отключение для Лунина?
– Я провел неделю в Марбелье и несколько дней в Риме.
– Футболисты ездят на Ибицу, Мальдивы? А ты разве нет?
– Ибица – это много шума и дискотек, это не мой стиль. А Мальдивы, например, очень далеко. Мне не хочется. Один день поехать, второй – вернуться? Я предпочитаю что-то более близкое. Мы никогда раньше не были в Марбелье, поэтому решили попробовать. Нам очень понравилось.
– В прошлом году ты был в Бенидорме.
– Да, между Бенидормом и Аликанте. Маленькая вилла в жилом массиве, где жили люди. Это было хорошо, потому что рядом был пляж. Моя жена очень помогла мне психологически, благодаря ей я никогда не впадал в депрессию.
Я провожу все свое свободное время с семьей, с сыном и женой. Стараюсь проводить с ними много времени, потому что сейчас я только вернулся с месяца концентрации перед Евро.
– Удалось ли тебе отключиться от футбола?
– Да, мне удалось это сделать. Я много работал на протяжении всего сезона, и несколько раз в год нужно отключаться, потому что потом ты возвращаешься с большим желанием играть в футбол. Когда ты не касался мяча 10 дней, то чувствуешь себя намного лучше.
– Вы сказали, что отдыхали с семьей, они живут здесь или в Украине?
– Моя семья, кроме отца, в Украине. Он переехал со мной шесть лет назад, но живет отдельно. Остальные – в моем городе в Украине. Моя жена, сын и моя теща, которая живет с нами, потому что уехала из страны из-за войны, были в отпуске.
Ранее Андрей Лунин намекнул, что может покинуть «Реал».
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