Исполком УАФ, прошедший 10 июля, по предложению председателя Комитета по этике и честной игре УАФ Андрея Давыденко утвердил персональный состав комитета.

Состав Комитета по этике и честной игре УАФ

Владимир Величко – заместитель председателя

Анастасия Биленко – секретарь комитета

Владимир Зверов – член комитета

Андрей Некрутов – член комитета

Валерий Озаренко – член комитета

Сергей Данелян – член комитета

Владимир Езерский – член комитета

Дмитрий Боролев – член комитета

Глава комитета Андрей Давыденко прокомментировал назначение:

«Во исполнение решения Исполнительного комитета УАФ от 26 апреля 2024 года я предложил персональный состав Комитета по этике и честной игре УАФ. Благодарю членов исполкома за то, что поддержали мое предложение.

Владимир Величко, заместитель председателя комитета – полковник национальной полиции Украины, имеет многолетний опыт организации борьбы с договорными матчами.

Анастасия Биленко – сотрудник УАФ, имеет четыре высших образования по юриспруденции и психологии, назначена на должность секретаря комитета.

Владимир Зверов – известный спортивный журналист, всю свою карьеру борющийся с договорными матчами в Украине.

Андрей Некрутов – бывший сотрудник Интерпола, офицер по вопросам добродетели в настольном теннисе и киберфутболе, разработчик образовательных программ по добропорядочности.

Валерий Озаренко – бывший сотрудник букмекерской компании, профессионально ориентирующийся в аномальных движениях коэффициентов.

Сергей Данелян – сотрудник ДБР, имеет опыт борьбы с договорными матчами.

Владимир Езерский – известный украинский футболист и тренер, отличающийся своей четкой позицией против договорных матчей.

Дмитрий Боролев – сотрудник УАФ, юрист отдела дисциплинарной и регламентной работы».