Плюс Езерский. Исполком УАФ утвердил состав Комитета этики и честной игры
Глава Комитета Андрей Давыденко представил персональный состав комитета.
Исполком УАФ, прошедший 10 июля, по предложению председателя Комитета по этике и честной игре УАФ Андрея Давыденко утвердил персональный состав комитета.
Состав Комитета по этике и честной игре УАФ
- Владимир Величко – заместитель председателя
- Анастасия Биленко – секретарь комитета
- Владимир Зверов – член комитета
- Андрей Некрутов – член комитета
- Валерий Озаренко – член комитета
- Сергей Данелян – член комитета
- Владимир Езерский – член комитета
- Дмитрий Боролев – член комитета
Глава комитета Андрей Давыденко прокомментировал назначение:
«Во исполнение решения Исполнительного комитета УАФ от 26 апреля 2024 года я предложил персональный состав Комитета по этике и честной игре УАФ. Благодарю членов исполкома за то, что поддержали мое предложение.
Владимир Величко, заместитель председателя комитета – полковник национальной полиции Украины, имеет многолетний опыт организации борьбы с договорными матчами.
Анастасия Биленко – сотрудник УАФ, имеет четыре высших образования по юриспруденции и психологии, назначена на должность секретаря комитета.
Владимир Зверов – известный спортивный журналист, всю свою карьеру борющийся с договорными матчами в Украине.
Андрей Некрутов – бывший сотрудник Интерпола, офицер по вопросам добродетели в настольном теннисе и киберфутболе, разработчик образовательных программ по добропорядочности.
Валерий Озаренко – бывший сотрудник букмекерской компании, профессионально ориентирующийся в аномальных движениях коэффициентов.
Сергей Данелян – сотрудник ДБР, имеет опыт борьбы с договорными матчами.
Владимир Езерский – известный украинский футболист и тренер, отличающийся своей четкой позицией против договорных матчей.
Дмитрий Боролев – сотрудник УАФ, юрист отдела дисциплинарной и регламентной работы».
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