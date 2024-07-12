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  4. Плюс Езерский. Исполком УАФ утвердил состав Комитета этики и честной игры
Украина. Премьер лига
12 июля 2024, 02:15 | Обновлено 12 июля 2024, 02:39
42
0

Плюс Езерский. Исполком УАФ утвердил состав Комитета этики и честной игры

Глава Комитета Андрей Давыденко представил персональный состав комитета.

12 июля 2024, 02:15 | Обновлено 12 июля 2024, 02:39
42
0
Плюс Езерский. Исполком УАФ утвердил состав Комитета этики и честной игры
УАФ. Андрей Давыденко

Исполком УАФ, прошедший 10 июля, по предложению председателя Комитета по этике и честной игре УАФ Андрея Давыденко утвердил персональный состав комитета.

Состав Комитета по этике и честной игре УАФ

  • Владимир Величко – заместитель председателя
  • Анастасия Биленко – секретарь комитета
  • Владимир Зверов – член комитета
  • Андрей Некрутов – член комитета
  • Валерий Озаренко – член комитета
  • Сергей Данелян – член комитета
  • Владимир Езерский – член комитета
  • Дмитрий Боролев – член комитета

Глава комитета Андрей Давыденко прокомментировал назначение:

«Во исполнение решения Исполнительного комитета УАФ от 26 апреля 2024 года я предложил персональный состав Комитета по этике и честной игре УАФ. Благодарю членов исполкома за то, что поддержали мое предложение.

Владимир Величко, заместитель председателя комитета – полковник национальной полиции Украины, имеет многолетний опыт организации борьбы с договорными матчами.

Анастасия Биленко – сотрудник УАФ, имеет четыре высших образования по юриспруденции и психологии, назначена на должность секретаря комитета.

Владимир Зверов – известный спортивный журналист, всю свою карьеру борющийся с договорными матчами в Украине.

Андрей Некрутов – бывший сотрудник Интерпола, офицер по вопросам добродетели в настольном теннисе и киберфутболе, разработчик образовательных программ по добропорядочности.

Валерий Озаренко – бывший сотрудник букмекерской компании, профессионально ориентирующийся в аномальных движениях коэффициентов.

Сергей Данелян – сотрудник ДБР, имеет опыт борьбы с договорными матчами.

Владимир Езерский – известный украинский футболист и тренер, отличающийся своей четкой позицией против договорных матчей.

Дмитрий Боролев – сотрудник УАФ, юрист отдела дисциплинарной и регламентной работы».

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Комитет этики и честной игры УАФ Украинская ассоциация футбола исполком УАФ Владимир Зверов Владимир Езерский
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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