Источник: Шахтер закончил с трансферами, Динамо не подпишет лидера Зари

По информации ТаТоТаке, «Шахтер» нынешним летом закончил с трансферами на усиление состава и начнет новый сезон с текущим подбором игроков.

Летом чемпион Украины подписал вратаря Кирилла Фесюна, защитника Алаа Грама и универсала Бартола Франьича. Кроме того, из аренд вернулись Винисиус Тобиас и Педриньо.

Что касается «Динамо», то клуб на этот момент отказался от форварда «Зари» Эдуардо Герреро, которым ранее интересовался и «Шахтер». Киевляне не готовы платить ту сумму, которую хочет «Заря».

Однако «Динамо» продолжит поиск нападающего.