Источник: Шахтер закончил с трансферами, Динамо не подпишет лидера Зари
Герреро не перейдет в состав грандов УПЛ
По информации ТаТоТаке, «Шахтер» нынешним летом закончил с трансферами на усиление состава и начнет новый сезон с текущим подбором игроков.
Летом чемпион Украины подписал вратаря Кирилла Фесюна, защитника Алаа Грама и универсала Бартола Франьича. Кроме того, из аренд вернулись Винисиус Тобиас и Педриньо.
Что касается «Динамо», то клуб на этот момент отказался от форварда «Зари» Эдуардо Герреро, которым ранее интересовался и «Шахтер». Киевляне не готовы платить ту сумму, которую хочет «Заря».
Однако «Динамо» продолжит поиск нападающего.
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