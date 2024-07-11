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Украина. Премьер лига
11 июля 2024, 23:35 | Обновлено 11 июля 2024, 23:42
719
0

Источник: Шахтер закончил с трансферами, Динамо не подпишет лидера Зари

Герреро не перейдет в состав грандов УПЛ

11 июля 2024, 23:35 | Обновлено 11 июля 2024, 23:42
719
0
Источник: Шахтер закончил с трансферами, Динамо не подпишет лидера Зари
ФК Заря. Эдуардо Герреро

По информации ТаТоТаке, «Шахтер» нынешним летом закончил с трансферами на усиление состава и начнет новый сезон с текущим подбором игроков.

Летом чемпион Украины подписал вратаря Кирилла Фесюна, защитника Алаа Грама и универсала Бартола Франьича. Кроме того, из аренд вернулись Винисиус Тобиас и Педриньо.

Что касается «Динамо», то клуб на этот момент отказался от форварда «Зари» Эдуардо Герреро, которым ранее интересовался и «Шахтер». Киевляне не готовы платить ту сумму, которую хочет «Заря».

Однако «Динамо» продолжит поиск нападающего.

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Эдуардо Герреро Динамо Киев Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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