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Аргентина
11 июля 2024, 21:48 | Обновлено 11 июля 2024, 21:50
1078
1

Не опять, а снова. Жена Икарди объявила о расставании с футболистом

Скандальная пара разводится уже не первый раз

11 июля 2024, 21:48 | Обновлено 11 июля 2024, 21:50
1078
1
Не опять, а снова. Жена Икарди объявила о расставании с футболистом
Instagram. Ванда Нара

Уже бывшая жена футболиста «Галатасарая» Ванда Нара объявила о расставании с Мауро Икарди.

«Говоря о том, насколько сложно все завершать и чего это мне стоит. Мне приходилось смотреть телевизор или читать в интернете вещи, которые не соответствуют правде, но я это приняла — это часть того негативного, что есть во мне. Я решила расстаться, но мы с Мауро не перестанем быть семьей. А многочисленные попытки сохранить нашу любовь не были ошибкой.

Я ни о чем не сожалею. Я отдала наши отношениям лучшие годы своей жизни, но сейчас мне нужно побыть одной. Здесь нет виноватых или посторонних: мы всегда были сильнее внешних обстоятельств. Для меня всегда на первом месте были мои дети, а сегодня — они важнее всего остального. Спасибо за понимание», – написала Ванда в своём Instagram.

Пара уже расходилась в сентябре 2022 года, но уже спустя месяц Икарди объявил о возобновлении их отношений. Интересно, что Ванда также является агентом аргентинского нападающего.



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Галатасарай Мауро Икарди lifestyle Ванда Нара
Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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Serhii P.
Навіщо вони нам здалися? Я вже забув, хто такий Ікарді, не кажучи вже за його підстаркувату дружину, зі свисаючими цицьками. Дякую, блювання.
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