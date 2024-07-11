Не опять, а снова. Жена Икарди объявила о расставании с футболистом

Уже бывшая жена футболиста «Галатасарая» Ванда Нара объявила о расставании с Мауро Икарди.



«Говоря о том, насколько сложно все завершать и чего это мне стоит. Мне приходилось смотреть телевизор или читать в интернете вещи, которые не соответствуют правде, но я это приняла — это часть того негативного, что есть во мне. Я решила расстаться, но мы с Мауро не перестанем быть семьей. А многочисленные попытки сохранить нашу любовь не были ошибкой.

Я ни о чем не сожалею. Я отдала наши отношениям лучшие годы своей жизни, но сейчас мне нужно побыть одной. Здесь нет виноватых или посторонних: мы всегда были сильнее внешних обстоятельств. Для меня всегда на первом месте были мои дети, а сегодня — они важнее всего остального. Спасибо за понимание», – написала Ванда в своём Instagram.



Пара уже расходилась в сентябре 2022 года, но уже спустя месяц Икарди объявил о возобновлении их отношений. Интересно, что Ванда также является агентом аргентинского нападающего.







