«Это не предел». Тренер Жироны обратился к игрокам перед первой тренировкой
Мичел ждет еще более феноменального сезона
Наставник «Жироны» Мичел обратился к игрокам перед стартом первой тренировки на предсезонном сборе. Тренер уверен, что достижения минувшего сезона и выход в Лигу чемпионов не является пределом для команды.
«Прошлый сезон был невероятным, он завершился историческим достижением. Но у нас еще есть пространство для улучшения игры. В новом сезоне у нас особая мотивация – первая Лига чемпионов. И мы продолжим творить историю».
«То, чего мы достигли, это еще не конец и не предел для нашей команды. Мне кажется, мы можем больше».
«Давайте вместе наслаждаться новым приключением в сезоне. Лига чемпионов – это очень приятно», – сказал Мичел.
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