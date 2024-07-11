«Это не предел». Тренер Жироны обратился к игрокам перед первой тренировкой

Наставник «Жироны» Мичел обратился к игрокам перед стартом первой тренировки на предсезонном сборе. Тренер уверен, что достижения минувшего сезона и выход в Лигу чемпионов не является пределом для команды.

«Прошлый сезон был невероятным, он завершился историческим достижением. Но у нас еще есть пространство для улучшения игры. В новом сезоне у нас особая мотивация – первая Лига чемпионов. И мы продолжим творить историю».

«То, чего мы достигли, это еще не конец и не предел для нашей команды. Мне кажется, мы можем больше».

«Давайте вместе наслаждаться новым приключением в сезоне. Лига чемпионов – это очень приятно», – сказал Мичел.