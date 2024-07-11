Динамо проведет контрольньный матч с командой Бундеслиги

«Динамо» в рамках подготовки к квалификации Лиги чемпионов и новому сезону УПЛ запланировало еще один контрольный матч на сборе в Австрии.

Соперником киевлян станет команда Бундеслиги и участник прошлогодней Лиги чемпионов «Унион» Берлин. Встреча состоится 18 июля, начало в 18:00.

«Динамо» уже провело спарринг с «Падерборном» (0:0), а также сыграет против «Шальке» и «Брондбю».

Команда Александра Шовковского готовится к старту во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов, где 23 и 31 июля сыграет против «Партизана».