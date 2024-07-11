Динамо проведет контрольньный матч с командой Бундеслиги
Киевляне сыграют с участником прошлой ЛЧ Унионом
«Динамо» в рамках подготовки к квалификации Лиги чемпионов и новому сезону УПЛ запланировало еще один контрольный матч на сборе в Австрии.
Соперником киевлян станет команда Бундеслиги и участник прошлогодней Лиги чемпионов «Унион» Берлин. Встреча состоится 18 июля, начало в 18:00.
«Динамо» уже провело спарринг с «Падерборном» (0:0), а также сыграет против «Шальке» и «Брондбю».
Команда Александра Шовковского готовится к старту во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов, где 23 и 31 июля сыграет против «Партизана».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-защитник сборной Англии коротко прокомментировал решение судьи в матче 1/2 финала Евро
Кир Стармер поздравил сборную Англии с выходом в финал Евро-2024