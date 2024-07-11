Новичок Шахтера – о позиции на поле, трансфере, Срне и Судакове

Новичок «Шахтера» Бартол Франьич рассказал о трансфере в новую команду, позиции на поле и воспоминаниях от матча с Георгием Судаковым, Артемом Бондаренко и Михаилом Мудриком.

Игрока, скорее всего, взяли на позицию центрального защитника.

– Бартол, добро пожаловать в «Шахтер»! Прежде чем начнем говорить о тебе более подробно, поделись своими впечатлениями и мыслями по поводу перехода в клуб.

– Первое впечатление – отличный клуб. Все, что я увидел здесь, впечатляет. Да, мы сейчас находимся в Словении, однако я думаю, что в Украине тоже увижу соответствующий уровень. Ожидаю, что все будет на высоте.

– Расскажи о переговорах по твоему трансферу. Что сыграло ключевую роль в принятии решения присоединиться к «Шахтеру»?

– Все происходило быстро. Дарио Срна и другие хорваты в штабе мне очень помогли, рассказали о клубе и, конечно, о текущей ситуации в стране. Но я решил, что это хорошая возможность для меня, поэтому я здесь.

– Дарио Срна – легенда «Шахтера», мирового и хорватского футбола. Может быть, для тебя он тоже был кумиром, когда ты был молодым игроком?

– Конечно. Думаю, он кумир для многих в Хорватии. Он один из тех, кто провел больше всего матчей за сборную. Поэтому да, он кумир для меня и многих хорватских игроков.

– Помнишь ли матчи с «Шахтером» в Юношеской лиге УЕФА в 2019 году, ведь тогда ты играл против нынешних одноклубников?

– Да, помню. Трудные матчи для нас, особенно в Украине. Мы одержали победу в Хорватии, но было очень сложно. Тогда я выступал за «Динамо» (Загреб), это был отличный период для меня.

– Может, помнишь Судакова или других игроков?

– Помню Судакова, Бондаренко, который был капитаном. Говорил с ним о тех матчах. Также помню Михаила Мудрика. Хороший опыт для всех нас.

– Как охарактеризуешь нынешний «Шахтер»?

– Считаю, «Шахтер» – отличная команда. Раньше в составе было много бразильцев. Знаю, что ситуация в Украине сейчас не самая лучшая, однако в клубе много хороших футболистов, я убедился в этом на тренировках. Думаю, приобрету в «Шахтере» отличный опыт.

– Поговорим о твоей позиции. Ты достаточно разносторонний футболист, ведь можешь играть опорника, центрального защитника, а иногда выходишь на левом фланге обороны. Общался ли уже с Марино Пушичем? На какой позиции планирует задействовать тебя главный тренер?

– Да, раньше в молодежке я играл преимущественно в центре поля. В основной команде загребского «Динамо» был центральным и левым крайним защитником. Я говорил с тренером, он видит меня на месте центрального защитника, а также на других двух позициях при необходимости, но, прежде всего, на позиции центрального защитника.

– Какая позиция наиболее комфортна для тебя?

– Центральный защитник и опорный полузащитник – мои любимые позиции.

– Ты был капитаном во всех командах академии «Динамо» (Загреб). Расскажи о своих лидерских качествах и основных футбольных преимуществах.

– Да, я был капитаном молодежных команд, что хорошо повлияло на меня и развило во мне полезные качества. По-моему, я могу быть лидером команды и помочь добиться значительных успехов.

– Ты уже выбрал игровой номер?

– Да, номер 4.

– Почему?

– Потому что он был свободный, к тому же раньше мне нравился.

– Комфортно ли чувствуешь себя в команде?

– Да. Я недавно приобщился, общался со многими сборниками, а также познакомился со всеми ребятами. Хороший коллектив. Считаю, нас ждет отличный сезон.

– Расскажи о своих амбициях в «Шахтере».

– Главное – быть сильной командой, так мы добьемся успеха и одержим много побед и трофеев. Также есть желание преодолеть групповой этап Лиги чемпионов. Надеюсь на отличный сезон!

– «Шахтер» – украинский клуб, в Украине идет полномасштабная война. Когда-то ваш народ тоже переживал такие страшные времена. Что ты можешь об этом сказать?

– Конечно, война – это всегда плохо... Вы, как и Хорватия тогда, сильная страна. Мы переживаем вместе с вами. Несмотря на все, надеюсь, все будет хорошо и война закончится как можно быстрее.