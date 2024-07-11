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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Жирона подписала хавбека Манчестер Юнайтед
Испания
11 июля 2024, 19:10 |
708
0

ОФИЦИАЛЬНО. Жирона подписала хавбека Манчестер Юнайтед

Ван де Бек перебрался в испанскую команду

11 июля 2024, 19:10 |
708
0
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона подписала хавбека Манчестер Юнайтед
ФК Жирона. Донни ван де Бек

Клуб Ла Лиги «Жирона» объявил о подписании контракта с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Беком. Договор оформлен до лета 2028 года.

О трансферной сумме официальной информации нет, однако ранее сообщалось, что МЮ готов отдать игрока практически бесплатно, чтобы избавиться от его высокой зарплаты.

Клубы договорились о бонусах для МЮ в случаи успешных выступлений игрока в составе «Жироны».

27-летний нидерландец перебрался в МЮ из «Аякса» в 2020 году, однако за это время провел за первую команду всего 35 матчей. Часть минувшего сезона отыграл на правах аренды в «Айнтрахте».

В новом сезоне испанская команда будет играть в Лиге чемпионов.

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Манчестер Юнайтед трансферы Жирона Донни ван де Бек трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: ФК Жирона
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