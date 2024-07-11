Украина. Премьер лига11 июля 2024, 17:23 | Обновлено 11 июля 2024, 18:45
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ВИДЕО. Алаа Грам присоединился к Шахтеру на сборах в Словении
11 июля горняков ждет контрольный матч с сербским клубом «Бачка-Топола»
11 июля 2024, 17:23 | Обновлено 11 июля 2024, 18:45
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Тунисский защитник Алаа Грам присоединился к «Шахтеру» на сборах в Словении.
В четверг, 11 июля, чемпиона Украины ждет контрольный матч с сербским клубом «Бачка-Топола».
Из-за жарких погодных условий игра начнется на час позже запланированного, в 18:30 по киевскому времени.
ВИДЕО. Алаа Грам присоединился к Шахтеру на сборах в Словении
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