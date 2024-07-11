Тунисский защитник Алаа Грам присоединился к «Шахтеру» на сборах в Словении.

В четверг, 11 июля, чемпиона Украины ждет контрольный матч с сербским клубом «Бачка-Топола».

Из-за жарких погодных условий игра начнется на час позже запланированного, в 18:30 по киевскому времени.

ВИДЕО. Алаа Грам присоединился к Шахтеру на сборах в Словении