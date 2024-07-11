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  4. ВИДЕО. Алаа Грам присоединился к Шахтеру на сборах в Словении
Украина. Премьер лига
11 июля 2024, 17:23 | Обновлено 11 июля 2024, 18:45
255
0

ВИДЕО. Алаа Грам присоединился к Шахтеру на сборах в Словении

11 июля горняков ждет контрольный матч с сербским клубом «Бачка-Топола»

11 июля 2024, 17:23 | Обновлено 11 июля 2024, 18:45
255
0
ВИДЕО. Алаа Грам присоединился к Шахтеру на сборах в Словении
ФК Шахтер. Алаа Грам

Тунисский защитник Алаа Грам присоединился к «Шахтеру» на сборах в Словении.

В четверг, 11 июля, чемпиона Украины ждет контрольный матч с сербским клубом «Бачка-Топола».

Из-за жарких погодных условий игра начнется на час позже запланированного, в 18:30 по киевскому времени.

ВИДЕО. Алаа Грам присоединился к Шахтеру на сборах в Словении

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Шахтер Донецк Алаа Грам Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео учебно-тренировочные сборы
Николай Степанюк Источник: ФК Шахтер Донецк
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