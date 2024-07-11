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  4. Снигур не смогла выйти в 1/4 финала на турнире ITF в Португалии
ITF
11 июля 2024, 18:06 |
96
0

Снигур не смогла выйти в 1/4 финала на турнире ITF в Португалии

Украинская теннисистка проиграла Мариам Болквадзе из Грузии

11 июля 2024, 18:06 |
96
0
Снигур не смогла выйти в 1/4 финала на турнире ITF в Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№130 WTA) завершила выступления на хардовом турнире ITF W50 в Корройюше (Португалия).

В матче второго раунда украинка проиграла Мариам Болквадзе из Грузии (№277 WTA).

Корройюш. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Мариам Болквадзе (Грузия) – 2:6, 3:6

Это была 4-я встреча теннисисток, украинка выиграла один раз.

В следующем раунде победительница матча сыграет с представительницей Португалии Матилде Жорже (№471 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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