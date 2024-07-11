ITF11 июля 2024, 18:06 |
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Снигур не смогла выйти в 1/4 финала на турнире ITF в Португалии
Украинская теннисистка проиграла Мариам Болквадзе из Грузии
11 июля 2024, 18:06 |
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (№130 WTA) завершила выступления на хардовом турнире ITF W50 в Корройюше (Португалия).
В матче второго раунда украинка проиграла Мариам Болквадзе из Грузии (№277 WTA).
Корройюш. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Мариам Болквадзе (Грузия) – 2:6, 3:6
Это была 4-я встреча теннисисток, украинка выиграла один раз.
В следующем раунде победительница матча сыграет с представительницей Португалии Матилде Жорже (№471 WTA).
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