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Украина. Премьер лига
11 июля 2024, 17:01 | Обновлено 11 июля 2024, 18:07
321
1

Колумбийский новичок Динамо получил небольшую травму

Брайан Себальос повредил мышцу правого бедра

11 июля 2024, 17:01 | Обновлено 11 июля 2024, 18:07
321
1
Колумбийский новичок Динамо получил небольшую травму
ФК Динамо. Брайан Себальос

Колумбійський новачок «Динамо» Брайан Себальос отримав невелику травму.

Захисник отримав ушкодження мʼяза прямого стегна, через що пропустив товариський матч із німецьким «Падерборном» (0:0).

На початку тижня вsy почав бігові тренування, й до кінця тижня планується старт роботи з мʼячем.

«Динамо» наприкінці червня орендувало 23-річного колумбійського захисника Браяна Себальйоса у бразильского клубу «Форталеза».

Угода розрахована на півроку, до кінця 2024 року. «Динамо» має право першочергового викупу трансферу футболіста.

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Брайан Себальос Динамо Киев травма травма бедра Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанюк Источник: ФК Динамо Киев
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