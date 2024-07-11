Колумбийский новичок Динамо получил небольшую травму
Брайан Себальос повредил мышцу правого бедра
Колумбійський новачок «Динамо» Брайан Себальос отримав невелику травму.
Захисник отримав ушкодження мʼяза прямого стегна, через що пропустив товариський матч із німецьким «Падерборном» (0:0).
На початку тижня вsy почав бігові тренування, й до кінця тижня планується старт роботи з мʼячем.
«Динамо» наприкінці червня орендувало 23-річного колумбійського захисника Браяна Себальйоса у бразильского клубу «Форталеза».
Угода розрахована на півроку, до кінця 2024 року. «Динамо» має право першочергового викупу трансферу футболіста.
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