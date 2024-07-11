Колумбийский новичок Динамо получил небольшую травму

Колумбійський новачок «Динамо» Брайан Себальос отримав невелику травму.

Захисник отримав ушкодження мʼяза прямого стегна, через що пропустив товариський матч із німецьким «Падерборном» (0:0).

На початку тижня вsy почав бігові тренування, й до кінця тижня планується старт роботи з мʼячем.

«Динамо» наприкінці червня орендувало 23-річного колумбійського захисника Браяна Себальйоса у бразильского клубу «Форталеза».

Угода розрахована на півроку, до кінця 2024 року. «Динамо» має право першочергового викупу трансферу футболіста.