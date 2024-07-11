Старт сезона в Первой лиге перенесут на неделю

Старт сезона 2024/2025 в Первой лиге чемпионата Украины будет перенесен на неделю. Об этом сообщает UA-Football.

Согласно изначальному плану, чемпионат должен был стартовать 26 июля, однако теперь старт перенесли на 3 августа, одновременно с УПЛ.

В новом сезоне Первой лиги примут участие 18 команд, которые будут разделены на две группы по географическому признаку.

При этом окончательный состав участников чемпионата все еще неизвестен: в связи с возможным снятием «Днепра-1» «Минай» может начать следующий сезон в УПЛ.