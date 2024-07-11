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Украина. Первая лига
11 июля 2024, 17:14 | Обновлено 11 июля 2024, 17:41
624
0

Старт сезона в Первой лиге перенесут на неделю

Новый чемпионат начнется одновременно с УПЛ

11 июля 2024, 17:14 | Обновлено 11 июля 2024, 17:41
624
0
Старт сезона в Первой лиге перенесут на неделю
ffl.org.ua

Старт сезона 2024/2025 в Первой лиге чемпионата Украины будет перенесен на неделю. Об этом сообщает UA-Football.

Согласно изначальному плану, чемпионат должен был стартовать 26 июля, однако теперь старт перенесли на 3 августа, одновременно с УПЛ.

В новом сезоне Первой лиги примут участие 18 команд, которые будут разделены на две группы по географическому признаку.

При этом окончательный состав участников чемпионата все еще неизвестен: в связи с возможным снятием «Днепра-1» «Минай» может начать следующий сезон в УПЛ.

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Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Олег Дидух Источник: UA-Football
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