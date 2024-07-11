Александрия интересуется хавбеком Днепра-1

Как стало известно Sport.ua, полузащитник «Днепра-1» и юношеской сборной Украины Рамик Гаджиев близок к переходу в «Александрию».

Сейчас Гаджиев находится в лагере юношеской сборной Украины U-19, которая готовится к чемпионату Европы U-19. Турнир с 15 по 28 июля пройдет в Северной Ирландии.

По нашей информации, у игрока также есть предложения от «Динамо» и «Металлиста-1925». Однако Гаджиев не хочет переходить в киевскую или харьковскую команду, потому что там будет играть соответственно на уровне юношеского чемпионата и Первой лиги. Гаджиев хочет попробовать свои силы в УПЛ.

В предыдущем сезоне Гаджиев провел в «Днепре-1» 8 матчей и забил 1 гол в УПЛ.