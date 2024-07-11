Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия интересуется хавбеком Днепра-1
Украина. Премьер лига
11 июля 2024, 15:25 | Обновлено 11 июля 2024, 15:30
551
0

Александрия интересуется хавбеком Днепра-1

Хавбек Днепра-1 Рамик Гаджиев может продолжить карьеру в «Александрии»

11 июля 2024, 15:25 | Обновлено 11 июля 2024, 15:30
551
0
Александрия интересуется хавбеком Днепра-1
СК Днепр-1. Рамик Гаджиев

Как стало известно Sport.ua, полузащитник «Днепра-1» и юношеской сборной Украины Рамик Гаджиев близок к переходу в «Александрию».

Сейчас Гаджиев находится в лагере юношеской сборной Украины U-19, которая готовится к чемпионату Европы U-19. Турнир с 15 по 28 июля пройдет в Северной Ирландии.

По нашей информации, у игрока также есть предложения от «Динамо» и «Металлиста-1925». Однако Гаджиев не хочет переходить в киевскую или харьковскую команду, потому что там будет играть соответственно на уровне юношеского чемпионата и Первой лиги. Гаджиев хочет попробовать свои силы в УПЛ.

В предыдущем сезоне Гаджиев провел в «Днепре-1» 8 матчей и забил 1 гол в УПЛ.

По теме:
Игрок Динамо пропустит юношеский Евро-2024
Владимир НИКИТИН: «В победе Англии большая заслуга Саутгейта»
Экс-арбитр ФИФА: «Пенальти в ворота Нидерландов был справедливым»
инсайд Рамик Гаджиев Александрия Днепр-1
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кейн сравнялся с Ширером и побил рекорд Гризманна
Футбол | 11 июля 2024, 12:28 0
Кейн сравнялся с Ширером и побил рекорд Гризманна
Кейн сравнялся с Ширером и побил рекорд Гризманна

Капитан англичан забил 7-й мяч на Euro, в том числе 6-й на стадии плей-офф

Ярославский объявлен в розыск на россии
Футбол | 11 июля 2024, 08:54 4
Ярославский объявлен в розыск на россии
Ярославский объявлен в розыск на россии

Собственник нового «Металлиста» интересен стране-оккупанту

Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Евро-2024 в матче Испания – Англия
Футбол | 11.07.2024, 04:29
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Евро-2024 в матче Испания – Англия
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Евро-2024 в матче Испания – Англия
Стало известно, сколько заработали Свитолина и другие украинки за Уимблдон
Теннис | 10.07.2024, 20:58
Стало известно, сколько заработали Свитолина и другие украинки за Уимблдон
Стало известно, сколько заработали Свитолина и другие украинки за Уимблдон
Свитолина проиграла четвертой ракетке мира в 1/4 финала на Уимблдоне
Теннис | 10.07.2024, 16:37
Свитолина проиграла четвертой ракетке мира в 1/4 финала на Уимблдоне
Свитолина проиграла четвертой ракетке мира в 1/4 финала на Уимблдоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Юный игрок Ман Сити исполнил новый финт, который назвали его именем
ВИДЕО. Юный игрок Ман Сити исполнил новый финт, который назвали его именем
10.07.2024, 06:53 6
Футбол
Испания – Франция – 2:1. Феноменальный мяч Ямала. Видео голов и обзор матча
Испания – Франция – 2:1. Феноменальный мяч Ямала. Видео голов и обзор матча
10.07.2024, 00:59 3
Футбол
Гениальная замена Саутгейта. Сборная Англии обыграла Нидерланды
Гениальная замена Саутгейта. Сборная Англии обыграла Нидерланды
10.07.2024, 23:58 51
Футбол
«Мог и больше, если бы...» Милевский сделал пожертвование больнице Охматдет
«Мог и больше, если бы...» Милевский сделал пожертвование больнице Охматдет
10.07.2024, 11:40 3
Футбол
Таблица коэффициентов УЕФА. Украина начинает евросезон с 19-й позиции
Таблица коэффициентов УЕФА. Украина начинает евросезон с 19-й позиции
09.07.2024, 16:50 27
Футбол
Известна реакция Кумана на спорный пенальти в матче Нидерланды – Англия
Известна реакция Кумана на спорный пенальти в матче Нидерланды – Англия
11.07.2024, 04:38 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем