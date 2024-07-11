ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала талантливого французского хавбека

«Рома» официально сообщила о подписании центрального полузащитника «Ренна» Энцо Ле Фе. Соглашение с 24-летним французом рассчитано на пять лет – до лета 2029 года.

Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, Де Фе обошелся «Роме» в 23 миллиона евро. В составе столичного клуба хавбек будет выступать под 28-м номером.

В сезоне 2023/2024 Ле Фе провел 35 матчей за «Ренн» во всех турнирах и отличился в них 5 ассистами. Ранее полузащитник выступал за молодежную сборную Франции U-21, за которую отличился 3 голами в 15 матчах.