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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала талантливого французского хавбека
Италия
11 июля 2024, 15:44 |
330
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала талантливого французского хавбека

Энцо Ле Фе покинул «Ренн»

11 июля 2024, 15:44 |
330
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала талантливого французского хавбека

«Рома» официально сообщила о подписании центрального полузащитника «Ренна» Энцо Ле Фе. Соглашение с 24-летним французом рассчитано на пять лет – до лета 2029 года.

Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, Де Фе обошелся «Роме» в 23 миллиона евро. В составе столичного клуба хавбек будет выступать под 28-м номером.

В сезоне 2023/2024 Ле Фе провел 35 матчей за «Ренн» во всех турнирах и отличился в них 5 ассистами. Ранее полузащитник выступал за молодежную сборную Франции U-21, за которую отличился 3 голами в 15 матчах.

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Рома Рим Ренн трансферы трансферы Серии A трансферы Лиги 1
Олег Дидух Источник: ФК Рома
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