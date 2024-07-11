Арсенал может подписать нападающего Аякса

Лондонский «Арсенал» интересуется нидерландским нападающим амстердамского «Аякса» Брайаном Бробби, сообщает издание Football Insider.

По информации источника, «канониры» ищут нового форварда и 22-летний футболист находится в их шорт-листе.

Однако отмечается, что на данный момент переговоры по трансферу игрока не находятся на продвинутой стадии.

В сезоне 2023/24 Брайан Бробби провел 43 матча на клубном уровне, отметившись 22 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.