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Англия
11 июля 2024, 15:53 | Обновлено 11 июля 2024, 16:28
211
0

Арсенал может подписать нападающего Аякса

Лондонский клуб интересуется Брайаном Бробби

11 июля 2024, 15:53 | Обновлено 11 июля 2024, 16:28
211
0
Арсенал может подписать нападающего Аякса
Getty Images/Global Images Ukraine. Брайан Бробби

Лондонский «Арсенал» интересуется нидерландским нападающим амстердамского «Аякса» Брайаном Бробби, сообщает издание Football Insider.

По информации источника, «канониры» ищут нового форварда и 22-летний футболист находится в их шорт-листе.

Однако отмечается, что на данный момент переговоры по трансферу игрока не находятся на продвинутой стадии.

В сезоне 2023/24 Брайан Бробби провел 43 матча на клубном уровне, отметившись 22 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

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Брайан Бробби Арсенал Лондон Аякс трансферы трансферы АПЛ чемпионат Нидерландов по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Football Insider
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