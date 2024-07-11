Арсенал может подписать нападающего Аякса
Лондонский клуб интересуется Брайаном Бробби
Лондонский «Арсенал» интересуется нидерландским нападающим амстердамского «Аякса» Брайаном Бробби, сообщает издание Football Insider.
По информации источника, «канониры» ищут нового форварда и 22-летний футболист находится в их шорт-листе.
Однако отмечается, что на данный момент переговоры по трансферу игрока не находятся на продвинутой стадии.
В сезоне 2023/24 Брайан Бробби провел 43 матча на клубном уровне, отметившись 22 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Признание от портала Give Me Sport получил Николай Шапаренко
Бывший главный тренер «Днепра-1» не считает Сергея виновным в неудаче «сине-желтых»