Товарищеские матчи
10.07.2024 12:00 – FT 0 : 2
Украина. Вторая лига11 июля 2024, 13:23 | Обновлено 11 июля 2024, 14:48
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Левый Берег-2 в товарищеском матче уступил юниорам луганской Зари
Оба своих гола игроки «Заря» U-19 провели после перерыва
11 июля 2024, 13:23 | Обновлено 11 июля 2024, 14:48
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Контрольный матч второй команды «Левый Берег» против «Зари» U-19 завершился в пользу гостей (0:2)
Оба своих гола юниоры луганской «Зари» провели после перерыва.
В пятницу, 12 июля, подопечные Павла Кикотя проведут следующий спарринг – с юношеской командой «Динамо».
Товарищеский матч. 10 июля. 12 часов. Киев. Левый берег
Левый Берег-2 Киев – Заря Луганск U19 – 0:2 (0:0)
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