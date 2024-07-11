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Товарищеские матчи
Левый берег-2
10.07.2024 12:00 – FT 0 : 2
Заря U19
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
11 июля 2024, 13:23 | Обновлено 11 июля 2024, 14:48
26
0

Левый Берег-2 в товарищеском матче уступил юниорам луганской Зари

Оба своих гола игроки «Заря» U-19 провели после перерыва

11 июля 2024, 13:23 | Обновлено 11 июля 2024, 14:48
26
0
Левый Берег-2 в товарищеском матче уступил юниорам луганской Зари
ФК Левый Берег

Контрольный матч второй команды «Левый Берег» против «Зари» U-19 завершился в пользу гостей (0:2)

Оба своих гола юниоры луганской «Зари» провели после перерыва.

В пятницу, 12 июля, подопечные Павла Кикотя проведут следующий спарринг – с юношеской командой «Динамо».

Товарищеский матч. 10 июля. 12 часов. Киев. Левый берег

Левый Берег-2 Киев – Заря Луганск U19 – 0:2 (0:0)

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Николай Степанюк Источник: ФК Левый берег
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