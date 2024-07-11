Левый Берег-2 в товарищеском матче уступил юниорам луганской Зари

Контрольный матч второй команды «Левый Берег» против «Зари» U-19 завершился в пользу гостей (0:2)

Оба своих гола юниоры луганской «Зари» провели после перерыва.

В пятницу, 12 июля, подопечные Павла Кикотя проведут следующий спарринг – с юношеской командой «Динамо».

Товарищеский матч. 10 июля. 12 часов. Киев. Левый берег

Левый Берег-2 Киев – Заря Луганск U19 – 0:2 (0:0)