Левый Берег в спарринге обыграл юниоров донецкого Шахтера

Во втором контрольном матче за два дня команда «Левый Берег» под руководством Виталия Первака переиграла юношеский состав донецкого Шахтера.

В игру были привлечены несколько молодых игроков «Левого Берега-2», а победу столичной команде принесли голы Николая Когута и Андрея Спивакова (с пенальти).

На 11 июля у «Левого берега» запланирована восстановительная тренировка, а следующие два дня команда будет готовиться к выездной контрольной встрече с ЛНЗ, которая состоится в воскресенье, 14 июля.

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Товарищеский матч. 10 июля

Левый Берег Киев – Шахтер Донецк U19 – 2:0 (1:0)

Голы: Николай Когут, 18, Андрей Спиваков, 89 (пен)