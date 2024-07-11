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Украина. Первая лига
11 июля 2024, 14:07 | Обновлено 11 июля 2024, 14:45
62
0

Левый Берег в спарринге обыграл юниоров донецкого Шахтера

Победу хозяевам поля принесли голы Николая Когута и Андрея Спивакова

11 июля 2024, 14:07 | Обновлено 11 июля 2024, 14:45
62
0
Левый Берег в спарринге обыграл юниоров донецкого Шахтера
ФК Левый берег

Во втором контрольном матче за два дня команда «Левый Берег» под руководством Виталия Первака переиграла юношеский состав донецкого Шахтера.

В игру были привлечены несколько молодых игроков «Левого Берега-2», а победу столичной команде принесли голы Николая Когута и Андрея Спивакова (с пенальти).

На 11 июля у «Левого берега» запланирована восстановительная тренировка, а следующие два дня команда будет готовиться к выездной контрольной встрече с ЛНЗ, которая состоится в воскресенье, 14 июля.

Товарищеский матч. 10 июля

Левый Берег Киев – Шахтер Донецк U19 – 2:0 (1:0)

Голы: Николай Когут, 18, Андрей Спиваков, 89 (пен)

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Левый Берег Киев Шахтер Донецк U-19 Шахтер Донецк товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Николай Когут
Николай Степанюк Источник: ФК Левый берег
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