ОФИЦИАЛЬНО. Минай объявил о подписании защитника
Им стал 27-летний левый защитник Владислав Дворовенко
«Минай» на своих страницах в соцсетях объявил о подписании защитника.
Им стал 27-летний левый защитник Владислав Дворовенко. В закарпатской команде он будет выступать под 21-м номером.
Весеннюю часть сезона-2023/24 Дворовенко провел в «Буковине». Также защищал цвета ФК «Кудривка-Нива», МФК «Металлург», тернопольской и винницкой «Нивы», краматорского «Авангарда», а также молдавского ФК «Верис» и польской «Полонии».
За свою карьеру Дворовенко сыграл более ста матчей – 98 в первой лиге, 6 в Кубке Украины и два переходных матча за право выступать в Премьер-лиге.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Представители федерации уже провели первые контакты с Юргеном Клоппом
Бывший главный тренер «Днепра-1» не считает Сергея виновным в неудаче «сине-желтых»