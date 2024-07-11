ПЕТИ: «Поведение Мбаппе показывает, что он не готов быть капитаном»
Легенда сборной Франции высказал своё мнение касательно нынешнего капитана национальной команды
Легенда сборной Франции Эммануэль Пети высказал своё мнение касательно нынешнего капитана национальной команды
«С момента назначения Мбаппе капитаном, я вспоминаю его высказывания о товарищах по команде: «Мне делают неудачные передачи», «Погба больше не с нами», «Гризманн плохо выступает на Евро», – и задаюсь вопросом: разве это обязанность капитана – указывать на недостатки своих партнеров и критиковать их выступления?
Он так стремился получить капитанскую повязку, но, по-моему, не проявил себя как настоящий лидер ни на поле, ни за его пределами. Я наблюдал, как он критикует партнеров, хотя сам не был в лучшей форме.
Помню его заявления перед Евро о том, что он больше сосредоточен на своем психологическом, а не физическом состоянии, и что его настрой повлияет на игру... В итоге же ему не хватило ни моральной, ни физической подготовки, да и в роли капитана он не справился. Так что, на мой взгляд, он оказался неподходящим кандидатом на роль капитана».
9 июля сборная Франции проиграла Испании со счётом 1:2 и вылетела с Евро-2024 на полуфинальной стадии.
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