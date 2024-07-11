ПЕТИ: «Поведение Мбаппе показывает, что он не готов быть капитаном»

Легенда сборной Франции Эммануэль Пети высказал своё мнение касательно нынешнего капитана национальной команды

«С момента назначения Мбаппе капитаном, я вспоминаю его высказывания о товарищах по команде: «Мне делают неудачные передачи», «Погба больше не с нами», «Гризманн плохо выступает на Евро», – и задаюсь вопросом: разве это обязанность капитана – указывать на недостатки своих партнеров и критиковать их выступления?

Он так стремился получить капитанскую повязку, но, по-моему, не проявил себя как настоящий лидер ни на поле, ни за его пределами. Я наблюдал, как он критикует партнеров, хотя сам не был в лучшей форме.

Помню его заявления перед Евро о том, что он больше сосредоточен на своем психологическом, а не физическом состоянии, и что его настрой повлияет на игру... В итоге же ему не хватило ни моральной, ни физической подготовки, да и в роли капитана он не справился. Так что, на мой взгляд, он оказался неподходящим кандидатом на роль капитана».



9 июля сборная Франции проиграла Испании со счётом 1:2 и вылетела с Евро-2024 на полуфинальной стадии.