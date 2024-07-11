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  4. ПЕТИ: «Поведение Мбаппе показывает, что он не готов быть капитаном»
Чемпионат Европы
11 июля 2024, 17:04 | Обновлено 11 июля 2024, 17:05
1006
2

ПЕТИ: «Поведение Мбаппе показывает, что он не готов быть капитаном»

Легенда сборной Франции высказал своё мнение касательно нынешнего капитана национальной команды

11 июля 2024, 17:04 | Обновлено 11 июля 2024, 17:05
1006
2
ПЕТИ: «Поведение Мбаппе показывает, что он не готов быть капитаном»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Легенда сборной Франции Эммануэль Пети высказал своё мнение касательно нынешнего капитана национальной команды

«С момента назначения Мбаппе капитаном, я вспоминаю его высказывания о товарищах по команде: «Мне делают неудачные передачи», «Погба больше не с нами», «Гризманн плохо выступает на Евро», – и задаюсь вопросом: разве это обязанность капитана – указывать на недостатки своих партнеров и критиковать их выступления?

Он так стремился получить капитанскую повязку, но, по-моему, не проявил себя как настоящий лидер ни на поле, ни за его пределами. Я наблюдал, как он критикует партнеров, хотя сам не был в лучшей форме.

Помню его заявления перед Евро о том, что он больше сосредоточен на своем психологическом, а не физическом состоянии, и что его настрой повлияет на игру... В итоге же ему не хватило ни моральной, ни физической подготовки, да и в роли капитана он не справился. Так что, на мой взгляд, он оказался неподходящим кандидатом на роль капитана».

9 июля сборная Франции проиграла Испании со счётом 1:2 и вылетела с Евро-2024 на полуфинальной стадии.

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Эммануэль Пети Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу Евро-2024
Алексей Тиньков Источник: YouTube
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Комментарии 2
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luceorius
 Та він і ЗМ не готовий здобути.
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+2
Harun Bakircioğlu
В сборной Франции постоянно эти срачи между игроками сколько помню. Если наставник может пресекать этих звезд на корню, то это джекпот, а если еще и в футболе разбирается то вообще. Дешам видимо утратил такую сверхспособность, несите нового.
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