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Украина. Премьер лига
11 июля 2024, 13:51 | Обновлено 11 июля 2024, 13:52
153
0

Евгений ВОЛЫНЕЦ: «Хочется забивать с игры, но особой разницы нет»

Вратарь «Полесья» прокомментировал победу над «Вересом»

11 июля 2024, 13:51 | Обновлено 11 июля 2024, 13:52
153
0
Евгений ВОЛЫНЕЦ: «Хочется забивать с игры, но особой разницы нет»
ФК Полесье. Евгений Волынец

Вратарь житомирского «Полесья» Евгений Волынец прокомментировал победу в товарищеском матче против ровенского «Вереса» (4:1):

«Победа уверенная по счету. Возможно, если кто-то не видел игру, то может подумать, что победа будет легкой. Нет, была сложная игра, потому что было немножко жарко и еще и играли уставшими, потому что сейчас работаем под нагрузками. Результат хороший, ведь мы воспользовались всеми своими возможностями.

Три гола со стандартов? Если честно, то мы еще не уделяли много внимания именно этому аспекту, но любой гол – это хороший знак. Хочется забивать с игры, но особой разницы нет, главное – гол. Относительно коммуникации с новичками в обороне, то мы работаем над этим. Они немножко наш язык учат, мы тоже стараемся подсказывать на понятном языке для них. Это процесс длительный, но мы над этим работаем».

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товарищеские матчи Верес Ровно учебно-тренировочные сборы Полесье Житомир контрольные матчи УПЛ Верес - Полесье Евгений Волынец
Дмитро Вербинський Источник: ФК Полесье
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