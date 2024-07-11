Дарья Снигур – Мариам Болквадзе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 июля украинская теннисистка Дарья Снигур (№130 WTA) продолжит выступления на хардовом турнире ITF W50 в Корройюше (Португалия).

Во втором раунде украинка сразится с Мариам Болквадзе из Грузии (№277 WTA). Время начала поединка – 15:40 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 4-я встреча теннисисток, украинка выиграла один раз.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Матилде Жорже (№471 WTA).

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