ITF11 июля 2024, 13:38 | Обновлено 11 июля 2024, 13:39
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Дарья Снигур – Мариам Болквадзе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда в Португалии
11 июля 2024, 13:38 | Обновлено 11 июля 2024, 13:39
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11 июля украинская теннисистка Дарья Снигур (№130 WTA) продолжит выступления на хардовом турнире ITF W50 в Корройюше (Португалия).
Во втором раунде украинка сразится с Мариам Болквадзе из Грузии (№277 WTA). Время начала поединка – 15:40 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 4-я встреча теннисисток, украинка выиграла один раз.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Матилде Жорже (№471 WTA).
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