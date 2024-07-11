Богдан КУШНИРЕНКО: «На этом этапе победить – не самое главное»

Полузащитник житомирского «Полесья» Богдан Кушниренко прокомментировал победу в товарищеском матче против ровенского «Вереса» (4:1):

«На этом этапе победить – не самое главное, главное – набрать физическую форму и понять принципы игры, которую хочет видеть тренер. Сегодня было трудно, потому что погода была жаркой, во время первого тайма немножко разморило на солнце, поэтому на второй тайм где-то трудно было выходить. В таких случаях надо переступать через «не могу», потому что только так можно получить результат.

Результативность, конечно, сегодня у меня была хорошей, но надо забивать в официальных играх, поэтому на эти голы не обращаю внимание. Стараемся подключать в атаке стандарты: штрафные и угловые. Хорошо, что все получается, поэтому это все не напрасно. Повторюсь: побеждать на сборах не так важно, но лучше всегда побеждать. Сейчас все больше уверенности к нам приходит с каждой игрой. Надеюсь, что к матчам Лиги конференций мы подойдем в хорошем настроении и с уверенностью в своей игре».