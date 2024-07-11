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  4. Богдан КУШНИРЕНКО: «На этом этапе победить – не самое главное»
Украина. Премьер лига
11 июля 2024, 13:40 | Обновлено 11 июля 2024, 13:41
86
0

Богдан КУШНИРЕНКО: «На этом этапе победить – не самое главное»

Полузащитник «Полесья» прокомментировал победу над «Вересом»

11 июля 2024, 13:40 | Обновлено 11 июля 2024, 13:41
86
0
Богдан КУШНИРЕНКО: «На этом этапе победить – не самое главное»
ФК Полесье. Богдан Кушниренко

Полузащитник житомирского «Полесья» Богдан Кушниренко прокомментировал победу в товарищеском матче против ровенского «Вереса» (4:1):

«На этом этапе победить – не самое главное, главное – набрать физическую форму и понять принципы игры, которую хочет видеть тренер. Сегодня было трудно, потому что погода была жаркой, во время первого тайма немножко разморило на солнце, поэтому на второй тайм где-то трудно было выходить. В таких случаях надо переступать через «не могу», потому что только так можно получить результат.

Результативность, конечно, сегодня у меня была хорошей, но надо забивать в официальных играх, поэтому на эти голы не обращаю внимание. Стараемся подключать в атаке стандарты: штрафные и угловые. Хорошо, что все получается, поэтому это все не напрасно. Повторюсь: побеждать на сборах не так важно, но лучше всегда побеждать. Сейчас все больше уверенности к нам приходит с каждой игрой. Надеюсь, что к матчам Лиги конференций мы подойдем в хорошем настроении и с уверенностью в своей игре».

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товарищеские матчи Верес Ровно учебно-тренировочные сборы Полесье Житомир контрольные матчи УПЛ Верес - Полесье Богдан Кушниренко
Дмитро Вербинський Источник: ФК Полесье
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