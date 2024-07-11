Англия повторила достижение Франции и побила рекорд Хорватии
Англичане одержали 6-ю и самую медленную волевую победу на Euro
В поединке с Нидерландами (2:1) сборная Англии отпраздновала шестую волевую победу в финальных турнирах чемпионатов Европы, повторив тем самым достижение Франции.
Между тем «трем львам», чтобы выйти вперед после пропущенного гола, понадобилось «попотеть» больше, чем кому-либо в основное время игры –84 минуты. Прежний рекорд, принадлежавший хорватам, англичане превзошли на 4 минуты.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые медленные волевые победы в финальных турнирах ЧЕ
|
Время
|
Сборная
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Минуты
|
|
Счет
|
|
|
|
|
|
ПМ
|
ПГ
|
|
98’
|
Франция
|
28.06.2000
|
1/2
|
Португалия
|
19’
|
117’
|
2:1
|
84’
|
ФРГ
|
17.06.1976
|
1/2
|
Югославия
|
31’
|
115’
|
4:2
|
84’
|
Англия
|
10.07.2024
|
1/2
|
Нидерланды
|
7’
|
90+1’
|
2:1
|
80’
|
Хорватия
|
21.06.2016
|
ГТ
|
Испания
|
7’
|
87’
|
2:1
|
78’
|
Швеция
|
17.06.1992
|
ГТ
|
Англия
|
4’
|
82’
|
2:1
|
74’
|
Англия
|
07.07.2021
|
1/2
|
Дания
|
30’
|
104’
|
2:1
|
70’
|
СССР
|
10.07.1960
|
Финал
|
Югославия
|
43’
|
113’
|
2:1
|
69’
|
Чехия
|
19.06.2004
|
ГТ
|
Нидерланды
|
19’
|
88’
|
3:2
|
68’
|
Германия
|
25.06.2008
|
1/2
|
Турция
|
22’
|
90’
|
3:2
|
68’
|
Бельгия
|
17.06.2021
|
ГТ
|
Дания
|
2’
|
70’
|
2:1
ПМ - пропущенный мяч; ПГ - победный гол.
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