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Чемпионат Европы
11 июля 2024, 12:58 | Обновлено 11 июля 2024, 13:07
305
0

Англия повторила достижение Франции и побила рекорд Хорватии

Англичане одержали 6-ю и самую медленную волевую победу на Euro

11 июля 2024, 12:58 | Обновлено 11 июля 2024, 13:07
305
0
Англия повторила достижение Франции и побила рекорд Хорватии
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке с Нидерландами (2:1) сборная Англии отпраздновала шестую волевую победу в финальных турнирах чемпионатов Европы, повторив тем самым достижение Франции.

Между тем «трем львам», чтобы выйти вперед после пропущенного гола, понадобилось «попотеть» больше, чем кому-либо в основное время игры –84 минуты. Прежний рекорд, принадлежавший хорватам, англичане превзошли на 4 минуты.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые медленные волевые победы в финальных турнирах ЧЕ

Время

Сборная

Дата

Стадия

Соперник

Минуты

Счет

ПМ

ПГ

98’

Франция

28.06.2000

1/2

Португалия

19’

117’

2:1

84’

ФРГ

17.06.1976

1/2

Югославия

31’

115’

4:2

84’

Англия

10.07.2024

1/2

Нидерланды

7’

90+1’

2:1

80’

Хорватия

21.06.2016

ГТ

Испания

7’

87’

2:1

78’

Швеция

17.06.1992

ГТ

Англия

4’

82’

2:1

74’

Англия

07.07.2021

1/2

Дания

30’

104’

2:1

70’

СССР

10.07.1960

Финал

Югославия

43’

113’

2:1

69’

Чехия

19.06.2004

ГТ

Нидерланды

19’

88’

3:2

68’

Германия

25.06.2008

1/2

Турция

22’

90’

3:2

68’

Бельгия

17.06.2021

ГТ

Дания

2’

70’

2:1

ПМ - пропущенный мяч; ПГ - победный гол.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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