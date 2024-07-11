Англия повторила достижение Франции и побила рекорд Хорватии

В поединке с Нидерландами (2:1) сборная Англии отпраздновала шестую волевую победу в финальных турнирах чемпионатов Европы, повторив тем самым достижение Франции.

Между тем «трем львам», чтобы выйти вперед после пропущенного гола, понадобилось «попотеть» больше, чем кому-либо в основное время игры –84 минуты. Прежний рекорд, принадлежавший хорватам, англичане превзошли на 4 минуты.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые медленные волевые победы в финальных турнирах ЧЕ

Время Сборная Дата Стадия Соперник Минуты Счет ПМ ПГ 98’ Франция 28.06.2000 1/2 Португалия 19’ 117’ 2:1 84’ ФРГ 17.06.1976 1/2 Югославия 31’ 115’ 4:2 84’ Англия 10.07.2024 1/2 Нидерланды 7’ 90+1’ 2:1 80’ Хорватия 21.06.2016 ГТ Испания 7’ 87’ 2:1 78’ Швеция 17.06.1992 ГТ Англия 4’ 82’ 2:1 74’ Англия 07.07.2021 1/2 Дания 30’ 104’ 2:1 70’ СССР 10.07.1960 Финал Югославия 43’ 113’ 2:1 69’ Чехия 19.06.2004 ГТ Нидерланды 19’ 88’ 3:2 68’ Германия 25.06.2008 1/2 Турция 22’ 90’ 3:2 68’ Бельгия 17.06.2021 ГТ Дания 2’ 70’ 2:1

ПМ - пропущенный мяч; ПГ - победный гол.