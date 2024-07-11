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  4. Жоау ПАЛЬИНЬЯ: «Я хочу выигрывать трофеи с Баварией»
Германия
11 июля 2024, 13:25 |
152
0

Жоау ПАЛЬИНЬЯ: «Я хочу выигрывать трофеи с Баварией»

Португальский полузащитник прокомментировал свой трансфер в мюнхенский клуб

11 июля 2024, 13:25 |
152
0
Жоау ПАЛЬИНЬЯ: «Я хочу выигрывать трофеи с Баварией»
ФК Бавария. Жоау Пальинья

Португальский опорный полузащитник Жоау Пальинья прокомментировал свой трансфер в мюнхенскую «Баварию»:

«Это один из самых счастливых дней в моей жизни. Теперь я играю в одном из лучших клубов Европы. Для меня это осуществление мечты, и я очень горжусь этим. Я с нетерпением жду атмосферу и болельщиков на «Альянц Арене». Я хочу наслаждаться успехом с «Баварией» и выигрывать титулы - я сделаю все, что в моих силах».

Последним клубом Жоау Пальиньи был «Фулхэм», за который он выступал с лета 2022 года. За время выступлений в лондонском клубе он провел 79 матчей, отметившись 8 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Бавария
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