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Чемпионат Европы
11 июля 2024, 12:43 | Обновлено 11 июля 2024, 13:06
185
0

Кейн оформил два пенальтийских юбилея

Капитан англичан забил 70-й мяч в 100-м пенальти в истории Euro

11 июля 2024, 12:43 | Обновлено 11 июля 2024, 13:06
185
0
Кейн оформил два пенальтийских юбилея
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче с Нидерландами (2:1) Гарри Кейн оформил два пенальтийских юбилея. Капитан сборной Англии забил 70-й мяч в 100-м пенальти в истории финальных турниров чемпионатов Европы. К слову, авторами 20-го и 50-го голов с «точки» также становились англичане - Алан Ширер и Уэйн Руни.

Пенальти на Euro исполняли игроки 31-й страны. Чаще других испанцы – 11 (реализовали 5), нидерландцы – 8 (6), французы – 6 (6), немцы – 6 (5) и англичане – 6 (4). Больше всех забил с «точки» Криштиану Роналду – 3 гола. Но ему же принадлежит и антирекорд чемпионатов – два нереализованных одиннадцатиметровых. На ЧЕ-2016 Криштиану угодил в штангу в матче с Австрией, а на Euro-2024 его удар парировал голкипер сборной Словении Ян Облак.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы с пенальти в финальных турнирах ЧЕ

Гол

Дата

Стадия

Игрок

Сборная

Соперник

Минута

Счет

1-й

20.06.1964

за 3-е

Деже НОВАК

Венгрия

Дания

107' (2:1)

3:1

10-й

19.06.1984

ГТ

Франк АРНЕСЕН

Дания

Бельгия

40' (1:2)

3:2

20-й

18.06.1996

ГТ

Алан ШИРЕР

Англия

Нидерланды

23' (1:0)

4:1

30-й

28.06.2000

1/2

Зинедин ЗИДАН

Франция

Португалия

117' (2:1)

2:1

40-й

15.06.2008

ГТ

Хакан ЯКИН

Швейцария

Португалия

83' (2:0)

2:0

50-й

27.06.2016

1/8

Уэйн РУНИ

Англия

Исландия

4' (1:0)

1:2

60-й

23.06.2021

ГТ

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

Франция

60' (2:2)

2:2

70-й

10.07.2024

1/2

Гарри КЕЙН

Англия

Нидерланды

18' (1:1)

2:1

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цифры и факты Гарри Кейн Евро-2024
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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