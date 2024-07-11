Кейн оформил два пенальтийских юбилея
Капитан англичан забил 70-й мяч в 100-м пенальти в истории Euro
В матче с Нидерландами (2:1) Гарри Кейн оформил два пенальтийских юбилея. Капитан сборной Англии забил 70-й мяч в 100-м пенальти в истории финальных турниров чемпионатов Европы. К слову, авторами 20-го и 50-го голов с «точки» также становились англичане - Алан Ширер и Уэйн Руни.
Пенальти на Euro исполняли игроки 31-й страны. Чаще других испанцы – 11 (реализовали 5), нидерландцы – 8 (6), французы – 6 (6), немцы – 6 (5) и англичане – 6 (4). Больше всех забил с «точки» Криштиану Роналду – 3 гола. Но ему же принадлежит и антирекорд чемпионатов – два нереализованных одиннадцатиметровых. На ЧЕ-2016 Криштиану угодил в штангу в матче с Австрией, а на Euro-2024 его удар парировал голкипер сборной Словении Ян Облак.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы с пенальти в финальных турнирах ЧЕ
|
Гол
|
Дата
|
Стадия
|
Игрок
|
Сборная
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
20.06.1964
|
за 3-е
|
Деже НОВАК
|
Венгрия
|
Дания
|
107' (2:1)
|
3:1
|
10-й
|
19.06.1984
|
ГТ
|
Франк АРНЕСЕН
|
Дания
|
Бельгия
|
40' (1:2)
|
3:2
|
20-й
|
18.06.1996
|
ГТ
|
Алан ШИРЕР
|
Англия
|
Нидерланды
|
23' (1:0)
|
4:1
|
30-й
|
28.06.2000
|
1/2
|
Зинедин ЗИДАН
|
Франция
|
Португалия
|
117' (2:1)
|
2:1
|
40-й
|
15.06.2008
|
ГТ
|
Хакан ЯКИН
|
Швейцария
|
Португалия
|
83' (2:0)
|
2:0
|
50-й
|
27.06.2016
|
1/8
|
Уэйн РУНИ
|
Англия
|
Исландия
|
4' (1:0)
|
1:2
|
60-й
|
23.06.2021
|
ГТ
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
Франция
|
60' (2:2)
|
2:2
|
70-й
|
10.07.2024
|
1/2
|
Гарри КЕЙН
|
Англия
|
Нидерланды
|
18' (1:1)
|
2:1
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