В матче с Нидерландами (2:1) Гарри Кейн оформил два пенальтийских юбилея. Капитан сборной Англии забил 70-й мяч в 100-м пенальти в истории финальных турниров чемпионатов Европы. К слову, авторами 20-го и 50-го голов с «точки» также становились англичане - Алан Ширер и Уэйн Руни.

Пенальти на Euro исполняли игроки 31-й страны. Чаще других испанцы – 11 (реализовали 5), нидерландцы – 8 (6), французы – 6 (6), немцы – 6 (5) и англичане – 6 (4). Больше всех забил с «точки» Криштиану Роналду – 3 гола. Но ему же принадлежит и антирекорд чемпионатов – два нереализованных одиннадцатиметровых. На ЧЕ-2016 Криштиану угодил в штангу в матче с Австрией, а на Euro-2024 его удар парировал голкипер сборной Словении Ян Облак.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы с пенальти в финальных турнирах ЧЕ