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  4. Кейн сравнялся с Ширером и побил рекорд Гризманна
Чемпионат Европы
11 июля 2024, 12:28 | Обновлено 11 июля 2024, 13:08
443
0

Кейн сравнялся с Ширером и побил рекорд Гризманна

Капитан англичан забил 7-й мяч на Euro, в том числе 6-й на стадии плей-офф

11 июля 2024, 12:28 | Обновлено 11 июля 2024, 13:08
443
0
Кейн сравнялся с Ширером и побил рекорд Гризманна
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

В матче с Нидерландами (2:1) Гарри Кейн забил 7-й мяч в финальных турнирах чемпионатов Европы, повторив тем самым национальное достижение Алана Ширера. 4 раза капитан англичан отличился на ЧЕ-2020 и 3 – на ЧЕ-2024.

Между тем Кейн, 6-й раз поразив ворота соперников в играх на вылет, обошел француза Антуана Гризманна и стал новым рекордсменом Euro по числу голов на стадии плей-офф.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры финальных турниров чемпионатов Европы

Игрок

Сборная

Голы

Матчи

ЧЕ

1.

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

14 (3)

30

2004-2024

2.

Мишель ПЛАТИНИ

Франция

9 (1)

5

1984

3.

Альваро МОРАТА

Испания

7

16

2016-2024

4.

Антуан ГРИЗМАНН

Франция

7 (1)

17

2016-2024

Гарри КЕЙН

Англия

7 (1)

17

2016-2024

6.

Алан ШИРЕР

Англия

7 (2)

10

1992-2000

7.

Патрик КЛЮЙВЕРТ

Нидерланды

6

9

1996-2000

8.

Тьерри АНРИ

Франция

6

11

2000-2008

9.

НУНУ ГОМЕШ

Португалия

6

14

2000-2008

10.

Руд ВАН НИСТЕЛРОЙ

Нидерланды

6 (1)

8

2004-2008

Патрик ШИК

Чехия

6 (1)

8

2020-2024

12.

Уэйн РУНИ

Англия

6 (1)

10

2004, 2012-2016

13.

Златан ИБРАГИМОВИЧ

Швеция

6 (1)

13

2004-2016

14.

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ

Польша

6 (1)

14

2012-2024

Ромелу ЛУКАКУ

Бельгия

6 (1)

14

2016-2024

В скобках - голы с пенальти.

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цифры и факты Евро-2024 Гарри Кейн Алан Ширер Антуан Гризманн
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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