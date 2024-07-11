Кейн сравнялся с Ширером и побил рекорд Гризманна
Капитан англичан забил 7-й мяч на Euro, в том числе 6-й на стадии плей-офф
В матче с Нидерландами (2:1) Гарри Кейн забил 7-й мяч в финальных турнирах чемпионатов Европы, повторив тем самым национальное достижение Алана Ширера. 4 раза капитан англичан отличился на ЧЕ-2020 и 3 – на ЧЕ-2024.
Между тем Кейн, 6-й раз поразив ворота соперников в играх на вылет, обошел француза Антуана Гризманна и стал новым рекордсменом Euro по числу голов на стадии плей-офф.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие бомбардиры финальных турниров чемпионатов Европы
|
|
Игрок
|
Сборная
|
Голы
|
Матчи
|
ЧЕ
|
1.
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
14 (3)
|
30
|
2004-2024
|
2.
|
Мишель ПЛАТИНИ
|
Франция
|
9 (1)
|
5
|
1984
|
3.
|
Альваро МОРАТА
|
Испания
|
7
|
16
|
2016-2024
|
4.
|
Антуан ГРИЗМАНН
|
Франция
|
7 (1)
|
17
|
2016-2024
|
|
Гарри КЕЙН
|
Англия
|
7 (1)
|
17
|
2016-2024
|
6.
|
Алан ШИРЕР
|
Англия
|
7 (2)
|
10
|
1992-2000
|
7.
|
Патрик КЛЮЙВЕРТ
|
Нидерланды
|
6
|
9
|
1996-2000
|
8.
|
Тьерри АНРИ
|
Франция
|
6
|
11
|
2000-2008
|
9.
|
НУНУ ГОМЕШ
|
Португалия
|
6
|
14
|
2000-2008
|
10.
|
Руд ВАН НИСТЕЛРОЙ
|
Нидерланды
|
6 (1)
|
8
|
2004-2008
|
|
Патрик ШИК
|
Чехия
|
6 (1)
|
8
|
2020-2024
|
12.
|
Уэйн РУНИ
|
Англия
|
6 (1)
|
10
|
2004, 2012-2016
|
13.
|
Златан ИБРАГИМОВИЧ
|
Швеция
|
6 (1)
|
13
|
2004-2016
|
14.
|
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ
|
Польша
|
6 (1)
|
14
|
2012-2024
|
|
Ромелу ЛУКАКУ
|
Бельгия
|
6 (1)
|
14
|
2016-2024
В скобках - голы с пенальти.
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