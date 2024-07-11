Кейн сравнялся с Ширером и побил рекорд Гризманна

В матче с Нидерландами (2:1) Гарри Кейн забил 7-й мяч в финальных турнирах чемпионатов Европы, повторив тем самым национальное достижение Алана Ширера. 4 раза капитан англичан отличился на ЧЕ-2020 и 3 – на ЧЕ-2024.

Между тем Кейн, 6-й раз поразив ворота соперников в играх на вылет, обошел француза Антуана Гризманна и стал новым рекордсменом Euro по числу голов на стадии плей-офф.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры финальных турниров чемпионатов Европы

Игрок Сборная Голы Матчи ЧЕ 1. КРИШТИАНУ РОНАЛДУ Португалия 14 (3) 30 2004-2024 2. Мишель ПЛАТИНИ Франция 9 (1) 5 1984 3. Альваро МОРАТА Испания 7 16 2016-2024 4. Антуан ГРИЗМАНН Франция 7 (1) 17 2016-2024 Гарри КЕЙН Англия 7 (1) 17 2016-2024 6. Алан ШИРЕР Англия 7 (2) 10 1992-2000 7. Патрик КЛЮЙВЕРТ Нидерланды 6 9 1996-2000 8. Тьерри АНРИ Франция 6 11 2000-2008 9. НУНУ ГОМЕШ Португалия 6 14 2000-2008 10. Руд ВАН НИСТЕЛРОЙ Нидерланды 6 (1) 8 2004-2008 Патрик ШИК Чехия 6 (1) 8 2020-2024 12. Уэйн РУНИ Англия 6 (1) 10 2004, 2012-2016 13. Златан ИБРАГИМОВИЧ Швеция 6 (1) 13 2004-2016 14. Роберт ЛЕВАНДОВСКИ Польша 6 (1) 14 2012-2024 Ромелу ЛУКАКУ Бельгия 6 (1) 14 2016-2024

В скобках - голы с пенальти.