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Украина. Премьер лига
11 июля 2024, 12:44 | Обновлено 11 июля 2024, 13:05
137
0

Юрий ВАКУЛКО: «Мы играли против очень крепкой команды»

Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал ничью с «Янг Бойз»

11 июля 2024, 12:44 | Обновлено 11 июля 2024, 13:05
137
0
Юрий ВАКУЛКО: «Мы играли против очень крепкой команды»
ФК Кривбасс. Юрий Вакулко

Полузащитник «Кривбасса» Юрий Вакулко прокомментировал ничью в товарищеском матче против швейцарского «Янг Бойз» (2:2).

– Какие эмоции после этого спарринга?

– Эмоции хорошие, играли против очень крепкой команды. К тому же, в такой атмосфере – много болельщиков пришли на игру, были также и украинские фаны с нашими флагами, мы благодарны им за поддержку. Слава Украине! Относительно игры: 2:2 – справедливый результат. Моменты были у обеих команд.

– Ты забил уже на 5 минуте. Вспомни тот эпизод...

– Уже и не помню, все как в тумане. Прессинговали соперника, отобрали мяч – я забивал уже с близкого расстояния, – обычный гол.

– Как тебе поддержка украинских болельщиков?

– Очень приятно было видеть украинских фанов: много детей, люди даже из Кривого Рога. Это очень объединяет, мы играем в футбол ради болельщиков.

– Чувствовалось, что играли против команды уровня Лиги Чемпионов?

– Я бы не сказал, что было очень тяжело. «Янг Бойз» – крепкая команда, очень хорошо подготовленная физически. Но «Кривбасс» не так давно на сборах уже играл против таких клубов, как «Ференцварош», «Виктория» Пльзень. Поэтому уже есть некоторый опыт и определенные ожидания, какой будет игра. Наша команда играла неплохо: прессинговали, уверенно держали мяч, атаковали.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
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