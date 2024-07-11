Катарина Завацкая – Луиза Чирико. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Бостаде
11 июля украинская теннисистка Катарина Завацкая (№197 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Бостаде (Швеция).
В матче 1/4 финала украинка сразится против Луизы Чирико из США (№216 WTA). Время начала поединка – 12:05 по Киеву.
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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую выиграла украинка.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Диан Парри (№53 WTA) или Мартиной Тревизан (№89 WTA).
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