Катарина Завацкая – Луиза Чирико. Смотреть онлайн. LIVE

11 июля украинская теннисистка Катарина Завацкая (№197 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Бостаде (Швеция).

В матче 1/4 финала украинка сразится против Луизы Чирико из США (№216 WTA). Время начала поединка – 12:05 по Киеву.

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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую выиграла украинка.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Диан Парри (№53 WTA) или Мартиной Тревизан (№89 WTA).

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