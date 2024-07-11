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  4. Катарина Завацкая – Луиза Чирико. Смотреть онлайн. LIVE
WTA
11 июля 2024, 12:05 |
258
0

Катарина Завацкая – Луиза Чирико. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Бостаде

11 июля 2024, 12:05 |
258
0
Катарина Завацкая – Луиза Чирико. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

11 июля украинская теннисистка Катарина Завацкая (№197 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Бостаде (Швеция).

В матче 1/4 финала украинка сразится против Луизы Чирико из США (№216 WTA). Время начала поединка – 12:05 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую выиграла украинка.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Диан Парри (№53 WTA) или Мартиной Тревизан (№89 WTA).

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WTA Бостад Катарина Завацкая смотреть онлайн Луиза Чирико
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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