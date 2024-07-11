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Украина. Премьер лига
11 июля 2024, 12:24 | Обновлено 11 июля 2024, 13:08
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Виталий ВЕРНИДУБ: «Мы рады, что такой матч состоялся»

Тренер «Кривбасса» прокомментировал ничью с «Янг Бойз»

11 июля 2024, 12:24 | Обновлено 11 июля 2024, 13:08
400
0
Виталий ВЕРНИДУБ: «Мы рады, что такой матч состоялся»
ФК Кривбасс. Виталий Вернидуб

Тренер «Кривбасса» Виталий Вернидуб прокомментировал ничью в товарищеском матче против швейцарского «Янг Бойз» (2:2).

– Виталий Юрьевич, прокомментируйте пожалуйста игру.

– Сейчас трудно что-то оценивать, потому что нам надо сделать анализ игры. Но, что могу сказать: мы рады, что такой матч состоялся. Для нас это большой опыт, ребята должны привыкать играть против хороших европейских команд и демонстрировать хорошую игру.

– «Кривбасс» играл против регулярного участника еврокубков. Это чувствовалось?

– У нас много новых футболистов, которые еще не играли на таком уровне. Поэтому после анализа игры мы увидим, чего нам не хватало сегодня. Команда сейчас работает на сборах под большими нагрузками, и, самое главное, что она выдерживала ту структуру, которую мы хотели видеть и выглядела в целом хорошо.

– Второй сбор набирает обороты. Все идет по плану?

– Да, мы очень довольны. Благодарны клубу за условия, которые он предоставляет. Хочется также сказать большое спасибо нашим бойцам ВСУ, благодаря которым мы здесь находимся, и можем развивать украинский футбол в это трудное для Украины время.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
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