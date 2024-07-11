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Кубок Америки
11 июля 2024, 10:37 |
233
0

Где смотреть онлайн финал Копа Америка 2024 Аргентина – Колумбия

Матч состоится 15 июля в 03:00 по Киеву

11 июля 2024, 10:37 |
233
0
Где смотреть онлайн финал Копа Америка 2024 Аргентина – Колумбия
NBC

15 июля в 03:00 в американском городе Майами состоится финальный матч Копа Америка 2024 между сборными Аргентины и Колумбии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В полуфинале Аргентина одолела Канаду (2:0), а Колумбия победила Уругвай (1:0).

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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