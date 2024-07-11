Кубок Америки11 июля 2024, 10:37 |
233
0
Где смотреть онлайн финал Копа Америка 2024 Аргентина – Колумбия
Матч состоится 15 июля в 03:00 по Киеву
11 июля 2024, 10:37 |
233
0
15 июля в 03:00 в американском городе Майами состоится финальный матч Копа Америка 2024 между сборными Аргентины и Колумбии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В полуфинале Аргентина одолела Канаду (2:0), а Колумбия победила Уругвай (1:0).
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 июля 2024, 20:05 10
Англию распнут, если она не выйдет в финал
Футбол | 11 июля 2024, 11:16 0
Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок
Футбол | 11.07.2024, 10:50
Теннис | 10.07.2024, 16:37
Футбол | 10.07.2024, 19:33
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбол
09.07.2024, 17:15 6
10.07.2024, 06:53 6
09.07.2024, 15:29 103
09.07.2024, 10:47 6
10.07.2024, 13:40 18
10.07.2024, 07:05 14
10.07.2024, 23:58 48