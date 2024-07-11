ВИДЕО. Слова Саутгейта после выхода в финал Евро-2024

Вечером 10 июля в немецком Дортмунде состоялся матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии (1:2).

Нидерландцы открыли счет первыми, но англичане еще до завершения первого тайма отыгрались, а в компенсированное ко второму тайму время вырвали победу.

В финале Англия сыграет против национальной команды Испании. Решающий матч Евро-2024 состоится в воскресенье, 14 июля.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу своей команды в матче с Нидерландами.