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  4. ВИДЕО. Слова Саутгейта после выхода в финал Евро-2024
Чемпионат Европы
11 июля 2024, 10:11 |
965
0

ВИДЕО. Слова Саутгейта после выхода в финал Евро-2024

Главный тренер Англии – о победе над Нидерландами

11 июля 2024, 10:11 |
965
0
ВИДЕО. Слова Саутгейта после выхода в финал Евро-2024
УЕФА. Гарет Саутгейт

Вечером 10 июля в немецком Дортмунде состоялся матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии (1:2).

Нидерландцы открыли счет первыми, но англичане еще до завершения первого тайма отыгрались, а в компенсированное ко второму тайму время вырвали победу.

В финале Англия сыграет против национальной команды Испании. Решающий матч Евро-2024 состоится в воскресенье, 14 июля.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу своей команды в матче с Нидерландами.

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Источник
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