Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кучер рассказал, кто должен спасти Днепр-1
Украина. Премьер лига
11 июля 2024, 10:18 | Обновлено 11 июля 2024, 10:19
2199
5

Кучер рассказал, кто должен спасти Днепр-1

Спортивный клуб находится на грани гибели

11 июля 2024, 10:18 | Обновлено 11 июля 2024, 10:19
2199
5
Кучер рассказал, кто должен спасти Днепр-1
СК Днепр-1. Александр Кучер

Бывший главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер рассказал, кто должен спасти спортивный клуб:

«Не могу ответить на этот вопрос. Там есть руководители, которые должны спасать «Днепр-1», а не только разбрасываться громкими заявлениями. Мне трудно что-то говорить, потому что я не понимаю, что происходит в руководстве и почему они принимают такие решения. Как можно забросить команду, которая играет в еврокубках? Для меня это загадка».

Ранее Александр Кучер рассказал о погашении «Днепром-1» финансового долга перед ним.

По теме:
Кучер рассказал, нужно ли увольнять Реброва после провала Украины на Евро
ПЕДРИНЬО: «Я очень счастлив вернуться к Шахтеру»
Шахтер – Бачка-Топола. Текстовая трансляция матча
Александр Кучер Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ликвидация снятие с чемпионата
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Названо 6 звезд Баварии, которые летом могут покинуть клуб
Футбол | 11 июля 2024, 11:10 0
Названо 6 звезд Баварии, которые летом могут покинуть клуб
Названо 6 звезд Баварии, которые летом могут покинуть клуб

В список попали Коман, де Лигт, Киммих, Горецка, Гнабри и Дэвис

Ярославский объявлен в розыск на россии
Футбол | 11 июля 2024, 08:54 4
Ярославский объявлен в розыск на россии
Ярославский объявлен в розыск на россии

Собственник нового «Металлиста» интересен стране-оккупанту

Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 11.07.2024, 07:07
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Назван лучший футболист сборной Украины на Евро-2024. Это не Трубин
Футбол | 10.07.2024, 19:33
Назван лучший футболист сборной Украины на Евро-2024. Это не Трубин
Назван лучший футболист сборной Украины на Евро-2024. Это не Трубин
Нидерланды – Англия – 1:2. Безумная развязка полуфинала! Видео голов, обзор
Футбол | 11.07.2024, 00:47
Нидерланды – Англия – 1:2. Безумная развязка полуфинала! Видео голов, обзор
Нидерланды – Англия – 1:2. Безумная развязка полуфинала! Видео голов, обзор
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
didora
Людям треба щось писати, от і пишуть. Це ж не ями копати.
Ответить
+2
WildeKater
Прям з тексту видно що розповів. Ох вже цей клікбейт 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
maxno
Ну развалиться Днепр минус один. Пусть Днепр вернут как хотят а минусы 1 это не Днепр . А если не хотят это проблема тех кто не хочет . А как вернуть пусть к Металисту обратиться и узнают.
Ответить
-1
Олександр
Пів року кожного дня пишуть що немає вже Дніпра .Поховали вже разів 40
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Юный игрок Ман Сити исполнил новый финт, который назвали его именем
ВИДЕО. Юный игрок Ман Сити исполнил новый финт, который назвали его именем
10.07.2024, 06:53 6
Футбол
Таблица коэффициентов УЕФА. Украина начинает евросезон с 19-й позиции
Таблица коэффициентов УЕФА. Украина начинает евросезон с 19-й позиции
09.07.2024, 16:50 26
Футбол
Стала известна первая полуфиналистка Уимблдона в женском одиночном разряде
Стала известна первая полуфиналистка Уимблдона в женском одиночном разряде
09.07.2024, 17:15 6
Теннис
«Мог и больше, если бы...» Милевский сделал пожертвование больнице Охматдет
«Мог и больше, если бы...» Милевский сделал пожертвование больнице Охматдет
10.07.2024, 11:40 2
Футбол
Испания – Франция – 2:1. Феноменальный мяч Ямала. Видео голов и обзор матча
Испания – Франция – 2:1. Феноменальный мяч Ямала. Видео голов и обзор матча
10.07.2024, 00:59 1
Футбол
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона-2024
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона-2024
10.07.2024, 13:40 18
Теннис
Арсенал может принять радикальное решение о будущем Зинченко
Арсенал может принять радикальное решение о будущем Зинченко
09.07.2024, 10:47 6
Футбол
Есть новый лидер! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2024
Есть новый лидер! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2024
10.07.2024, 07:05 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем