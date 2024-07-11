Кучер рассказал, кто должен спасти Днепр-1

Бывший главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер рассказал, кто должен спасти спортивный клуб:

«Не могу ответить на этот вопрос. Там есть руководители, которые должны спасать «Днепр-1», а не только разбрасываться громкими заявлениями. Мне трудно что-то говорить, потому что я не понимаю, что происходит в руководстве и почему они принимают такие решения. Как можно забросить команду, которая играет в еврокубках? Для меня это загадка».

Ранее Александр Кучер рассказал о погашении «Днепром-1» финансового долга перед ним.