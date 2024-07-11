Люк ШОУ: «Я очень рад за Олли Уоткинса»

Защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал победу над национальной командой Нидерландов (2:1) в полуфинальном матче Евро-2024:

«Я очень рад за Олли Уоткинса. Я недавно сказал на пресс-конференции, что люди, которые не имели много игровых минут в течение турнира, никогда не знают, когда им выпадет шанс, и они должны быть готовыми к этому. Именно поэтому я это сказал, потому что Олли играл не слишком много, но он получил возможность выйти на поле и воспользовался ею».

В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет против Испании. Матч состоится 14 июля в 22:00 по киевскому времени.