Люк ШОУ: «Я очень рад за Олли Уоткинса»
Защитник сборной Англии прокомментировал победу над Нидерландами
Защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал победу над национальной командой Нидерландов (2:1) в полуфинальном матче Евро-2024:
«Я очень рад за Олли Уоткинса. Я недавно сказал на пресс-конференции, что люди, которые не имели много игровых минут в течение турнира, никогда не знают, когда им выпадет шанс, и они должны быть готовыми к этому. Именно поэтому я это сказал, потому что Олли играл не слишком много, но он получил возможность выйти на поле и воспользовался ею».
В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет против Испании. Матч состоится 14 июля в 22:00 по киевскому времени.
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