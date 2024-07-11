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  4. Люк ШОУ: «Я очень рад за Олли Уоткинса»
Чемпионат Европы
11 июля 2024, 09:50 |
161
0

Люк ШОУ: «Я очень рад за Олли Уоткинса»

Защитник сборной Англии прокомментировал победу над Нидерландами

11 июля 2024, 09:50 |
161
0
Люк ШОУ: «Я очень рад за Олли Уоткинса»
УЕФА. Люк Шоу

Защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал победу над национальной командой Нидерландов (2:1) в полуфинальном матче Евро-2024:

«Я очень рад за Олли Уоткинса. Я недавно сказал на пресс-конференции, что люди, которые не имели много игровых минут в течение турнира, никогда не знают, когда им выпадет шанс, и они должны быть готовыми к этому. Именно поэтому я это сказал, потому что Олли играл не слишком много, но он получил возможность выйти на поле и воспользовался ею».

В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет против Испании. Матч состоится 14 июля в 22:00 по киевскому времени.

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Олли Уоткинс Люк Шоу сборная Англии по футболу сборная Нидерландов по футболу Евро-2024 Нидерланды - Англия
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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