Хави СИМОНС: «Я разочарован, но это только начало»

Полузащитник сборной Нидерландов Хави Симонс прокомментировал поражение от национальной команды Англии (1:2) в полуфинальном матче Евро-2024:

«Это тяжело, это поражение... Я очень разочарован, думаю, что команда тоже. Но это лишь начало нашего очень яркого пути. Я горжусь командой.

Конечно, хочется владеть мячом и контролировать игру, но мы знали, что Англия - хорошая команда и что они тоже хотят владеть мячом. Большую часть игры мы действовали компактно, ожидая, пока они ошибутся. У нас были шансы добить их, но в конце мы немного устали».