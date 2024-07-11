Хави СИМОНС: «Я разочарован, но это только начало»
Полузащитник сборной Нидерландов прокомментировал поражение от Англии
Полузащитник сборной Нидерландов Хави Симонс прокомментировал поражение от национальной команды Англии (1:2) в полуфинальном матче Евро-2024:
«Это тяжело, это поражение... Я очень разочарован, думаю, что команда тоже. Но это лишь начало нашего очень яркого пути. Я горжусь командой.
Конечно, хочется владеть мячом и контролировать игру, но мы знали, что Англия - хорошая команда и что они тоже хотят владеть мячом. Большую часть игры мы действовали компактно, ожидая, пока они ошибутся. У нас были шансы добить их, но в конце мы немного устали».
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