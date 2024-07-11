Барт ВЕРБРЮГГЕН: «Я просто чувствую пустоту»

Вратарь сборной Нидерландов Барт Вербрюгген прокомментировал поражение от национальной команды Англии (1:2) в полуфинальном матче Евро-2024:

«Сейчас довольно сложно обобщить мои эмоции. Я просто чувствую какую-то пустоту. Мечта развалилась. Разочарован.

Пенальти? Мы хорошо подготовились. Мы имели представление о том, что Кейн собирается делать. Он сделал именно то, что мы думали. Я был близок. Но это был очень хороший пенальти, так что вся заслуга в этом Гарри Кейна.

Я пока что не знаю, что мы могли сделать по-другому. Я ничего не видел в ответ. В конце мы больше защищались, чем атаковали, но они не создавали реальной угрозы воротам. Я никогда не думал, что мы пропустим, но, к сожалению, мы пропустили».