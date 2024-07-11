Кобби МЕЙНУ: «Можем ли мы выиграть Евро? 100%»

Полузащитник сборной Англии Кобби Мейну прокомментировал победу над национальной командой Нидерландов (2:1) в полуфинальном матче Евро-2024:

«Не думаю, что у меня хватит слов. Мы все гудим. Как мы это сделали! Олли Уоткинс, какое завершение! Какое великолепное командное выступление в целом! Все работали, как проклятые, против сильного соперника. Нам удалось вырвать победу.

Выход на поле в таком матче – это мечта, которая осуществилась. Но когда ты выходишь на поле, ты должен отложить это в сторону и сосредоточиться, потому что я здесь, чтобы сделать работу для команды, и я здесь, чтобы победить. Надо просто опустить голову и делать свою работу.

Можем ли мы выиграть Евро? 100%, это единственная причина, почему мы здесь. Мы здесь не для того, чтобы дойти до финала и сказать, что все кончено. Мы здесь, чтобы победить и вписать свое имя в историю».