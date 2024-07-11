ЛАСК – Галатасарай. Прогноз и анонс на товарищеский матч

11 июля на «Райффайзен Арена» пройдет товарищеский матч, в котором ЛАСК встретится с Галатасараем. Поединок начнется в 20:30 по киевскому времени.

ЛАСК

Команда может быть названа представителем второго эшелона в австрийском футболе. Она не замахивалась на то, чтобы конкурировать с лидером, Ред Буллом или, теперь, Штурмом. Но достаточно стабильно держится в верхней части таблицы, и периодически выступает в еврокубках. Так, прошлой осенью черно-белые выступали в одной группе Лиги Европы с Ливерпулем, Тулузой и Юнион Сен-Жиллуа. Сейчас, как третья команда своей страны в 2023/2024, снова будут стартовать в плей-офф этого турнира. Но это будет еще нескоро, а пока что наигрывается состав. Тем более что и тренер новый - поверили в Томаша Дараша, сделав его полноценным наставником в апреле. Из новичков нельзя не отметить Джерома Боатенга, которому, впрочем, уже 35, и в Салернитане не блистал. Пришел и Мелайро Богард, который как-то не оправдывает пока что немалых ожиданий.

Ставки на матч ЛАСК – Галатасарай

Галатасарай

Клуб под руководством своего же бывшего игрока, Окана Бурука, вернул себе доминирование в Турции. Он смог стать чемпионом в 2023-м, и в следующем розыгрыше, в упорной и не лишенной скандалов гонке так и остался на вершине Суперлиги, опередив Фенербахче. Тот набрал 99 очков, но у львов на 3 больше! Сейчас постепенно кроваво-золотые готовятся к новому сезону. И пока что больше сплавляют балласт в виде не пригодившихся в Стамбуле звезд - Ндомбеле и Дзаньоло, похоже, окончательно прощаются с Турцией, и это только первые шаги на трансферном рынке. А вот Зиеша подписали на постоянной основе, да и Батшуайи, что выступал за Фенербахче и забил 12 голов, дали трехлетний контракт.

Статистика личных встреч

Впервые клубы сыграют друг с другом.

Прогноз

GGBET достаточно лояльны к турецкому гранду. Но все-таки для него это только самое начало сборов, на пике жары, и вряд ли игроки готовы выкладываться. Ставим на тотал меньше 2,5 забитых голов (коэффициент - 1,8).