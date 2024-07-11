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  4. ФОТО. Кто как не он! Определен лучший игрок матча Нидерланды – Англия
Чемпионат Европы
11 июля 2024, 00:42 |
339
0

ФОТО. Кто как не он! Определен лучший игрок матча Нидерланды – Англия

Признание получил Олли Уоткинс

11 июля 2024, 00:42 |
339
0
ФОТО. Кто как не он! Определен лучший игрок матча Нидерланды – Англия
Getty Images/Global Images Ukraine. Олли Уоткинс

10 июля в немецком Дортмунде прошел матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии (1:2).

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Лучшим игроком матча был признан нападающий Олли Уоткинс, который вышел на поле на 81-й минуте, а уже через десять минут забил победный гол. Этот гол стал для Олли первым на крупном турнире в футболке трех львов.

В финале Англия сыграет с командой Испании, которая в полуфинале переиграла Францию (2:1).

ФОТО. Кто как не он! Определен лучший игрок матча Евро Нидерланды – Англия

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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