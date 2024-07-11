ФОТО. Кто как не он! Определен лучший игрок матча Нидерланды – Англия
Признание получил Олли Уоткинс
10 июля в немецком Дортмунде прошел матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии (1:2).
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Лучшим игроком матча был признан нападающий Олли Уоткинс, который вышел на поле на 81-й минуте, а уже через десять минут забил победный гол. Этот гол стал для Олли первым на крупном турнире в футболке трех львов.
В финале Англия сыграет с командой Испании, которая в полуфинале переиграла Францию (2:1).
ФОТО. Кто как не он! Определен лучший игрок матча Евро Нидерланды – Англия
Incredible impact. @Vivo_GLOBAL | #EUROPOTM pic.twitter.com/LtUNWxXDVj— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 10, 2024
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