Чемпионат Европы10 июля 2024, 23:55 | Обновлено 11 июля 2024, 00:12
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ВИДЕО. Англия шокирует Нидерланды на 90-й минуте! Забил Олли Уоткинс
Англия близка к выходу в финал Евро-2024
10 июля 2024, 23:55 | Обновлено 11 июля 2024, 00:12
1642
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10 июля в 22:00 в немецком Дортмунде проходит матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На 90+1-й минуте нападающий сборной Англии Олли Воткинс вывел «трех львов» вперед – 2:1!
Победитель матча в финале сыграет с командой Испании, которая в полуфинале переиграла Францию (2:1).
ВИДЕО. Англия шокирует Нидерланды на 90-й минуте! Забил Олли Уоткинс
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