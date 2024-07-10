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Чемпионат Европы
10 июля 2024, 23:55 | Обновлено 11 июля 2024, 00:12
1642
1

ВИДЕО. Англия шокирует Нидерланды на 90-й минуте! Забил Олли Уоткинс

Англия близка к выходу в финал Евро-2024

10 июля 2024, 23:55 | Обновлено 11 июля 2024, 00:12
1642
1
ВИДЕО. Англия шокирует Нидерланды на 90-й минуте! Забил Олли Уоткинс
Getty Images/Global Images Ukraine

10 июля в 22:00 в немецком Дортмунде проходит матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 90+1-й минуте нападающий сборной Англии Олли Воткинс вывел «трех львов» вперед – 2:1!

Победитель матча в финале сыграет с командой Испании, которая в полуфинале переиграла Францию (2:1).

ВИДЕО. Англия шокирует Нидерланды на 90-й минуте! Забил Олли Уоткинс

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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contr
Десь в кутку тихо перділи Ребров і Пазік !
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