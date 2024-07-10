10 июля в 22:00 в немецком Дортмунде проходит матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии.

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На 90+1-й минуте нападающий сборной Англии Олли Воткинс вывел «трех львов» вперед – 2:1!

Победитель матча в финале сыграет с командой Испании, которая в полуфинале переиграла Францию (2:1).

ВИДЕО. Англия шокирует Нидерланды на 90-й минуте! Забил Олли Уоткинс