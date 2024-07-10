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Украина. Премьер лига
10 июля 2024, 23:27 | Обновлено 10 июля 2024, 23:33
68
0

КОНАТЕ: «Уровень украинского футбола высокий»​​​​​​​

Новичок криворожцев рассказал о своих впечатлениях от перехода в клуб

10 июля 2024, 23:27 | Обновлено 10 июля 2024, 23:33
68
0
КОНАТЕ: «Уровень украинского футбола высокий»​​​​​​​
ФК Кривбасс. Бакари Конате

Новичок «Кривбасса» Бакари Конате рассказал о своих впечатлениях от перехода в криворожский клуб

Бакари, поделись своими эмоциями после подписания контракта с ФК «Кривбасс».

– Я очень рад подписать соглашение с «Кривбассом». Следил за моим новым клубом и знал об успешном сезоне в чемпионате: бронзе и месте в еврокубках. Это действительно впечатляет. Поэтому сомнений относительно перехода не было.

Что ты знал о ФК «Кривбасс» и украинском футболе в целом перед трансфером?

– Пристально за украинским чемпионатом не следил. Но слышал об успешных выступлениях украинских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Это говорит о том, что уровень украинского футбола - высокий, здесь играют квалифицированные футболисты.

Расскажи подробности перехода в «Кривбасс»

– После завершения сезона я получил предложение от «Кривбасса». Решил немного узнать о клубе, посоветовался с агентом, и после этого решил попробовать свои силы в «Кривбассе».

Ты выбрал номер 66. Почему именно этот номер? – Почему номер 66? Он приносит мне успех, поэтому брал именно эту цифру и в «Кривбассе».

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Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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