КОНАТЕ: «Уровень украинского футбола высокий»​​​​​​​

Новичок «Кривбасса» Бакари Конате рассказал о своих впечатлениях от перехода в криворожский клуб

– Бакари, поделись своими эмоциями после подписания контракта с ФК «Кривбасс».



– Я очень рад подписать соглашение с «Кривбассом». Следил за моим новым клубом и знал об успешном сезоне в чемпионате: бронзе и месте в еврокубках. Это действительно впечатляет. Поэтому сомнений относительно перехода не было.

– Что ты знал о ФК «Кривбасс» и украинском футболе в целом перед трансфером?



– Пристально за украинским чемпионатом не следил. Но слышал об успешных выступлениях украинских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Это говорит о том, что уровень украинского футбола - высокий, здесь играют квалифицированные футболисты.

– Расскажи подробности перехода в «Кривбасс»



– После завершения сезона я получил предложение от «Кривбасса». Решил немного узнать о клубе, посоветовался с агентом, и после этого решил попробовать свои силы в «Кривбассе».

– Ты выбрал номер 66. Почему именно этот номер? – Почему номер 66? Он приносит мне успех, поэтому брал именно эту цифру и в «Кривбассе».