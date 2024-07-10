В субботу, 13 июля, киевское «Динамо» проведет второй контрольный спарринг на предсезонном сборе в Австрии.

Соперником подопечных Александра Шовковского станет один из самых титулованных немецких клубов «Шальке».

Начало матча – в 17:00 по киевскому времени.

В первом матче на летних сборах «Динамо» сыграло в сухую ничью с немецким «Падерборном» (0:0).

Динамо – Шальке. Смотреть онлайн. LIVE трансляция (плеер будет добавлен позже)