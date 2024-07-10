Чемпионат Украины10 июля 2024, 22:33 |
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Динамо – Шальке. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 июля в 17:00 товарищеский матч летнего межсезонья
10 июля 2024, 22:33 |
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В субботу, 13 июля, киевское «Динамо» проведет второй контрольный спарринг на предсезонном сборе в Австрии.
Соперником подопечных Александра Шовковского станет один из самых титулованных немецких клубов «Шальке».
Начало матча – в 17:00 по киевскому времени.
В первом матче на летних сборах «Динамо» сыграло в сухую ничью с немецким «Падерборном» (0:0).
Динамо – Шальке. Смотреть онлайн. LIVE трансляция (плеер будет добавлен позже)
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