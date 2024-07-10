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  4. Динамо – Шальке. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
10 июля 2024, 22:33 |
276
0

Динамо – Шальке. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 июля в 17:00 товарищеский матч летнего межсезонья

10 июля 2024, 22:33 |
276
0
Динамо – Шальке. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо

В субботу, 13 июля, киевское «Динамо» проведет второй контрольный спарринг на предсезонном сборе в Австрии.

Соперником подопечных Александра Шовковского станет один из самых титулованных немецких клубов «Шальке».

Начало матча – в 17:00 по киевскому времени.

В первом матче на летних сборах «Динамо» сыграло в сухую ничью с немецким «Падерборном» (0:0).

Динамо – Шальке. Смотреть онлайн. LIVE трансляция (плеер будет добавлен позже)

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Динамо Киев товарищеские матчи Александр Шовковский учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Шальке
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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