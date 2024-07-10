10 июля в 22:00 в немецком Дортмунде проходит матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии.

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Уже на 7-й минуте Нидерланды вышли вперед! Голом отметился хавбек Хави Симонс, который стал для игрока дебютным на Евро-2024.

Победитель матча в финале сыграет с командой Испании, которая в полуфинале переиграла Францию (2:1).

ВИДЕО. Мощный старт! Нидерланды повели в дебюте матча с Англией

ГОЛ! Симонс, 7 мин, 1:0