Чемпионат Европы10 июля 2024, 22:14 | Обновлено 10 июля 2024, 22:35
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ВИДЕО. Мощный старт! Нидерланды повели в дебюте матча с Англией
Гол забил Хави Симонс на 7-й минуте
10 июля 2024, 22:14 | Обновлено 10 июля 2024, 22:35
1354
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10 июля в 22:00 в немецком Дортмунде проходит матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии.
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Уже на 7-й минуте Нидерланды вышли вперед! Голом отметился хавбек Хави Симонс, который стал для игрока дебютным на Евро-2024.
Победитель матча в финале сыграет с командой Испании, которая в полуфинале переиграла Францию (2:1).
ВИДЕО. Мощный старт! Нидерланды повели в дебюте матча с Англией
ГОЛ! Симонс, 7 мин, 1:0
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