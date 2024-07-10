Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Мощный старт! Нидерланды повели в дебюте матча с Англией
Чемпионат Европы
10 июля 2024, 22:14 | Обновлено 10 июля 2024, 22:35
1354
0

ВИДЕО. Мощный старт! Нидерланды повели в дебюте матча с Англией

Гол забил Хави Симонс на 7-й минуте

10 июля 2024, 22:14 | Обновлено 10 июля 2024, 22:35
1354
0
ВИДЕО. Мощный старт! Нидерланды повели в дебюте матча с Англией
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Симонс

10 июля в 22:00 в немецком Дортмунде проходит матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Уже на 7-й минуте Нидерланды вышли вперед! Голом отметился хавбек Хави Симонс, который стал для игрока дебютным на Евро-2024.

Победитель матча в финале сыграет с командой Испании, которая в полуфинале переиграла Францию (2:1).

ВИДЕО. Мощный старт! Нидерланды повели в дебюте матча с Англией

ГОЛ! Симонс, 7 мин, 1:0

По теме:
Гари НЕВИЛЛ: «Пенальти? Это абсолютный позор!»
Невероятное достижение. Кейн стал лучшим бомбардиром плей-офф Евро
Джейми КАРРАГЕР: «Ни разу не пенальти»
сборная Англии по футболу сборная Нидерландов по футболу Евро-2024 Нидерланды - Англия видео голов и обзор Хави Симонс
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кривбасс устроил голевую перестрелку с чемпионом Швейцарии Янг Бойз
Футбол | 10 июля 2024, 21:48 1
Кривбасс устроил голевую перестрелку с чемпионом Швейцарии Янг Бойз
Кривбасс устроил голевую перестрелку с чемпионом Швейцарии Янг Бойз

Матч завершился вничью 2:2

Испания – Франция – 2:1. Феноменальный мяч Ямала. Видео голов и обзор матча
Футбол | 10 июля 2024, 00:59 1
Испания – Франция – 2:1. Феноменальный мяч Ямала. Видео голов и обзор матча
Испания – Франция – 2:1. Феноменальный мяч Ямала. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Евро-2024

Свитолина проиграла четвертой ракетке мира в 1/4 финала на Уимблдоне
Теннис | 10.07.2024, 16:37
Свитолина проиграла четвертой ракетке мира в 1/4 финала на Уимблдоне
Свитолина проиграла четвертой ракетке мира в 1/4 финала на Уимблдоне
Фурию не остановить. Испания одолела Францию в Мюнхене
Футбол | 09.07.2024, 23:57
Фурию не остановить. Испания одолела Францию в Мюнхене
Фурию не остановить. Испания одолела Францию в Мюнхене
За героя полуфинала Евро-2024 предложили €250 млн. Известен ответ клуба
Футбол | 10.07.2024, 20:21
За героя полуфинала Евро-2024 предложили €250 млн. Известен ответ клуба
За героя полуфинала Евро-2024 предложили €250 млн. Известен ответ клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона-2024
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона-2024
10.07.2024, 13:40 18
Теннис
Где смотреть онлайн матч 1/2 финала Евро-2024 Испания – Франция
Где смотреть онлайн матч 1/2 финала Евро-2024 Испания – Франция
09.07.2024, 06:01
Футбол
Есть новый лидер! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2024
Есть новый лидер! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2024
10.07.2024, 07:05 12
Футбол
Определена первая пара полуфиналистов на Уимблдоне у мужчин
Определена первая пара полуфиналистов на Уимблдоне у мужчин
09.07.2024, 20:54 2
Теннис
Испания – Франция. Прогноз и анонс на матч полуфинала Евро-2024
Испания – Франция. Прогноз и анонс на матч полуфинала Евро-2024
09.07.2024, 20:00 11
Футбол
«Мог и больше, если бы...» Милевский сделал пожертвование больнице Охматдет
«Мог и больше, если бы...» Милевский сделал пожертвование больнице Охматдет
10.07.2024, 11:40 1
Футбол
ВИДЕО. Свитолина не сдержала слез после матча 1/8 финала на Уимблдоне
ВИДЕО. Свитолина не сдержала слез после матча 1/8 финала на Уимблдоне
08.07.2024, 17:23 4
Теннис
Арсенал может принять радикальное решение о будущем Зинченко
Арсенал может принять радикальное решение о будущем Зинченко
09.07.2024, 10:47 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем