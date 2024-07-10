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Чемпионат Европы
10 июля 2024, 20:58 |
962
1

Известны стартовые составы на матч 1/2 финала Евро-2024 Нидерланды – Англия

Матч состоится 10 июля в 22:00 

10 июля 2024, 20:58 |
962
1
Известны стартовые составы на матч 1/2 финала Евро-2024 Нидерланды – Англия

10 июля в 22:00 в немецком Дортмунде состоится матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на этот матч.

Нидерланды: Вербрюгген, Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке, Схаутен, Рейндерс, Симонс, Мален, Гакпо, Депай.

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Гехи, Триппьер, Майну, Райс, Беллингем, Фоден, Сака, Кейн.

Победитель матча в финале сыграет с командой Испании, которая в полуфинале переиграла Францию (2:1)

Сборная Нидерландов заняла третье место в группе D (4 очка), одержав победу над Польшей (2:1), сыграв вничью с Францией (0:0) и проиграв Австрии (2:3). В плей-офф Нидерланды обыграли Румынию (3:0) и Турцию (2:1).

Команда Англии заняла первое место в группе C (5 баллов), выиграв у Сербии (1:0) и сыграв вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0). В 1/8 финала Англия выиграла в овертайме у Словакии (2:1 д.в), а в четвертьфинале по пенальти прошла Швейцарию (0:0, пен. 5:3).

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Saar
Склади зіркові! Хочу, щоб хтось з цих команд виграв Євро!
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