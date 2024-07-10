Украина может взять реванш у Румынии. Известны подробности
Речь идёт о полуфинале квалификации на ЧМ по игре Counter-Strike
Сборная Украины получит шанс взять реванш у Румынии. Однако речь не совсем про футбол.
Не так давно начался восточноевропейский отбор на IESF World Esports Championship (так называемый чемпионат мира по игре Counter-Strike). Сборная Украины представлена командой kONO.ECF, владелец которой является экс-игрок украинской футбольной сборной Евгений Коноплянка.
В 1/4 отбора на ЧМ наша сборная без особых проблем обыграла сборную Болгарии со счётом 2:0. Первой картой был Dust2, где украинцы спокойно обыграли соперника со счётом 13:7. На второй же карте (Mirage), несмотря на близкий счёт, Украина всё же смогла обыграть Болгарию со счётом 11:13.
В следующем раунде kONO.ECF сыграет против румынской сборной. Матч пройдёт 10 июля и начнётся в 21:00
Важно напомнить, что в 1-м туре футбольного турнира Евро-2024 сборная Украины проиграла Румынии со счётом 0:3. Впоследствии из-за худшей разницы мячей наша сборная покинула турнир.
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