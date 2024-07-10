Украина может взять реванш у Румынии. Известны подробности

Сборная Украины получит шанс взять реванш у Румынии. Однако речь не совсем про футбол.



Не так давно начался восточноевропейский отбор на IESF World Esports Championship (так называемый чемпионат мира по игре Counter-Strike). Сборная Украины представлена командой kONO.ECF, владелец которой является экс-игрок украинской футбольной сборной Евгений Коноплянка.



В 1/4 отбора на ЧМ наша сборная без особых проблем обыграла сборную Болгарии со счётом 2:0. Первой картой был Dust2, где украинцы спокойно обыграли соперника со счётом 13:7. На второй же карте (Mirage), несмотря на близкий счёт, Украина всё же смогла обыграть Болгарию со счётом 11:13.

В следующем раунде kONO.ECF сыграет против румынской сборной. Матч пройдёт 10 июля и начнётся в 21:00



Важно напомнить, что в 1-м туре футбольного турнира Евро-2024 сборная Украины проиграла Румынии со счётом 0:3. Впоследствии из-за худшей разницы мячей наша сборная покинула турнир.