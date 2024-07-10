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  4. Проблемы Черноморца: у клуба остаются солидные долги по зарплате
Украина. Премьер лига
10 июля 2024, 17:33 |
546
1

Проблемы Черноморца: у клуба остаются солидные долги по зарплате

Летом команда потеряла тренера и многих игроков

10 июля 2024, 17:33 |
546
1
Проблемы Черноморца: у клуба остаются солидные долги по зарплате
ФК Черноморец

В межсезонье одесский «Черноморец» вступил с давними долгами – как нынешними, так и прошлогодними. Как стало известно Sport.ua, члены команды, которые были в «Черноморце» в прошлом сезоне, до сих пор не получили зарплаты за июнь 2023 года, май и июнь 2024 года и часть премиальных за осеннюю часть чемпионата.

Те футболисты, которые пополнили «Черноморец» в первые месяцы этого года, не получили заработанное за май и июнь.

По неофициальной информации, тема долгов одесского клуба в меньшей степени затронула легионеров.

Недавно команду покинул наставник Роман Григорчук, который перебрался в Азербайджан. Одесситов возглавил Александр Бабич.

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Черноморец Одесса инсайд чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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alex belogubko
почему тогда Бабич принял ЧО-долги остались всё брехня --надо продавать команду без поля -базы и т д--угробят ЧО как ДНЕПР
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