Проблемы Черноморца: у клуба остаются солидные долги по зарплате

В межсезонье одесский «Черноморец» вступил с давними долгами – как нынешними, так и прошлогодними. Как стало известно Sport.ua, члены команды, которые были в «Черноморце» в прошлом сезоне, до сих пор не получили зарплаты за июнь 2023 года, май и июнь 2024 года и часть премиальных за осеннюю часть чемпионата.

Те футболисты, которые пополнили «Черноморец» в первые месяцы этого года, не получили заработанное за май и июнь.

По неофициальной информации, тема долгов одесского клуба в меньшей степени затронула легионеров.

Недавно команду покинул наставник Роман Григорчук, который перебрался в Азербайджан. Одесситов возглавил Александр Бабич.